南加SCE將推出按用電時段收費 下午4至9時用電最貴

下午4時至晚9時用电，電費最貴。（檔案圖）

南加 愛迪生電力公司推出按用電時段收費（TOU費率）計劃，提倡民眾在高峰時間段節約用電，凡在下午4時至晚9時用電，產生電費將最貴。

南加愛迪生電力公司代表Tracy Ou，9月15日在樂活50加舉辦的講座指出，公司即將推出新計劃，根據一天不同時間段，每週不同日期，以及不同季節用電來計算電費，用電需求高峰時電費最貴，一般每天的高峰時段是下午4時到晚上9時，這個時間段電費最貴。

但對一些特殊用戶，比如需要長期使用電力維持醫療設備、保證病人生命健康的用戶，將會有額外補助計劃。

Tracy認為，此舉旨在提倡民眾在高峰時段盡量節約用電，控制節能、降低電費、有助於保護環境。這項按時段用電收費措施，將在年底開始在南加愛迪生電力公司的一些服務區實施，到明年3月全面實施。

民眾如果更願維持現在的電費計算計劃，需及時撥打電話聯絡電力公司，否則，將會根據家庭的歷史用電量，自動轉到可能更適合的TOU費率計算計劃。

講座中Tracy還提到，電力公司在疫情 期間的援助計劃延長到9月30日結束，「從去年開始，公司就開始這項緊急援救措施，停止用戶因拖欠電費導致斷電情況，同時也免去拖欠電費的罰金。」

但據民眾反映，經常會收到一些要求支付電費的詐騙電話。Tracy說，南加愛迪生電力公司不會通過電話方式催要電費，只會通過信件方式，而且會連續郵寄兩三次後，才可能發生因欠電費導致斷電的情況，「因為公司的援助計劃，9月30日之前絕不會出現因欠電費發生斷電。」

Tracy同時提到，如果用戶在支付賬單時遇到困難，可聯繫客服電話800－655-4555，了解電力公司提供的援助計劃，其中包括延期付款、低收入 家庭的優惠計劃。

此次講座由樂活50加首席執行官兼聯合創始人李兆平（Amanda Lee）主持。