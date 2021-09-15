洛市時尚區再傳持槍搶案 搶劫過程全錄下

時尚鬧區持槍劫案，劫匪用袋子裝滿現金、限量版運動鞋。（KTLA 5視頻截圖）

洛杉磯 市Fairfax時尚 區Melrose步行街，14日再次發生一起持槍搶劫案，劫匪光天化日持槍進入一家服裝店，用袋子裝滿現金、服裝、以及限量版運動鞋後離開，最近一段時間，該地區已發生多起搶劫案。

影音來源：洛市警局官網╱記者邵敏後製

據洛杉磯市警察 局稱，這起搶劫案發生在9月14日（週二）下午12時30分，監控視頻記錄了發生在Melrose大道7800街區的一家服裝鞋店的搶劫過程。

案發時，一名男子走進這家商店，員工以為他是顧客就上前幫助。該男子隨後向員工扔出一個白色垃圾袋，並掏出一把手槍指向他，他告訴員工把衣服、鞋子和錢裝滿袋子。

警方在新聞稿中說，出於對自身安全的擔憂，該員工遵從嫌犯要求。視頻顯示，當嫌疑男子用槍指著這名員工時，該員工從耐克鞋盒中拿出一雙運動鞋，並拿了其他一些商品。嫌犯劫走商品後步行逃離，警方隨即趕到現場。

劫匪被描述為年齡在25至30歲之間，身高約5呎7吋，體重約200磅。他最後一次出現時戴著黑色帽子、藍色口罩、海軍藍連帽衫和藍色褲子。

當地企業主稱，搶劫搶走了該店銷售的稀有限量版運動鞋。

Fairfax時尚區最近幾個月持續發生劫案，一周前，顧客在一家咖啡館外用餐時也被持槍搶劫。

任何知情14日搶劫案的人，都可以撥打213-922-8217 聯繫該案偵探，希望保持匿名者可撥打1-800-222-8477熱線。