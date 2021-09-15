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洛縣亞裔業主造訪警局感謝 也表達對治安憂慮

洛杉磯訊
多家亞裔企業9日造訪洛杉磯縣警局。（天馬物流提供）
多家亞裔企業9日造訪洛杉磯縣警局。（天馬物流提供）

多家亞裔企業9日造訪洛杉磯縣警局，警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）與副警長Tim Murakami接見。亞裔業主除了感謝警方，也表達對治安的擔憂。

洛縣警局為全美最大的縣警局，共有近1萬8000名員警和文職人員；華人密集的聖蓋博谷各城市除非自設警察局，否則都是洛縣警局轄區或是和其有合約關係。

新冠疫情發生以來，各行業的亞裔企業積極付出公益、扮演為善不落人後的領頭羊角色，包括協同政府官方組織維繫社區安全、參與社區活動宣導抗疫、捐贈口罩與各種防疫物資等。這些善行讓洛縣警局深表認同，也特別接見了多家亞裔企業代表，包括來自天馬物流、權威保險、G&G ARMAMENT、玫瑰崗、VALOR、考拉知道、Elite教育集團、國會眾議員金映玉辦公室亞裔事務主任等，這些在亞裔社區各行業中具有代表性且持續熱心公益的企業與單位前來表達感謝。

天馬物流創始人羅豪表示，良好的治安環境是幫助企業發展所必須的，也是他能夠實現美國創業夢想的最大依靠。他以旗下貨車去年遭竊舉例，感謝警察鍥而不捨在高速公路上追逐，才能將失車追回將竊盜繩之以法。該公司在疫情後也積極捐贈，更配送了大量醫療物資。

權威保險負責人裴映棋也提到，在當前的環境下，由於疫情與政策造成人民與警察都在維護社區安全與打擊犯罪上遇到挑戰，但她身為女性企業主，呼籲此時更要警民同心來克服難關。她也深深感謝洛杉磯縣警局對於保障社區安全的付出與努力。

警長維拉紐瓦強調，亞裔在他管轄的洛縣有近20%的人口數量，對於社區安全貢獻卓越，也對執法人員大力支持。他與具有亞裔背景的副警長Tim Murakami也一起鼓勵更多亞裔的朋友來投身警界與公眾事務，並於會後頒發具有獨特象徵意義的挑戰硬幣（Challenge Coin）和警隊紀念徽章，來表達對亞裔企業的高度感謝與肯定。

亞裔 警察 洛縣

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