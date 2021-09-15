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「線上台灣館」啟動 為最完整的台灣旅遊資訊平台

洛杉磯訊
台灣旅遊線上見！交通部觀光局委託台灣觀光協會建置「Time for Taiwan 線上台灣館」，圖為北美展區。（觀光局網路截圖）
台灣旅遊線上見！交通部觀光局委託台灣觀光協會建置「Time for Taiwan 線上台灣館」，圖為北美展區。（觀光局網路截圖）

台灣旅遊線上見！中華民國交通部觀光局委託台灣觀光協會建置「Time for Taiwan 線上台灣館」，現已上線！台灣已準備好等待大家到訪，線上參觀。

觀光局希望突破疫情、時間、空間的限制，運用數位科技建置「Time for Taiwan線上台灣館」，匯集精彩多元的台灣主題旅遊和影片介紹、觀光圈、國家風景區，及各地區的觀光景點和遊程，以及食宿遊購行等各類產品，提供全世界的旅客和旅遊業者一個最快速、最方便、最完整的台灣旅遊資訊平台。其中最重要的是希望藉由線上台灣館，讓因疫情無法親自赴國外參展的觀光相關業者及單位，補足能量一起宣傳台灣。

活動包括供業者自由交流和線上辦理B2B說明會與旅遊交易會，還有一般民眾只需連結網址即可進入的台灣館，盡情瀏覽探索台灣！「Travel Taiwan展區」提供北中南東及離島地區的觀光景點和遊程，及各部會推薦的原住民族部落、各式文化體驗、休閒農業遊程、客庄遊程及山林旅遊等主題。

「Experience Taiwan展區」每個月針對不同客源市場辦理各種線上體驗活動，如遊程產品介紹、直播小旅行、趣味有獎徵答等，透過虛擬實境的模式傳達台灣旅遊獨特魅力。此外，有關食宿遊購等業者的產品介紹，則分別依來訪台灣的主要客源市場設立日、韓、港澳、北美等12個專屬展區，讓國外業者及民眾直接到自己國家的展區逛展，讓大家在國境開放後，可立刻來台灣深度遊。

Time for Taiwan 線上台灣館網址： www.timefortaiwan.com.tw。

台灣 觀光 疫情

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