洛縣男返家發現妻子遺體 警已追捕到嫌犯 疑似死者男友

洛縣Sylmar的一棟住家日前發生一起懸疑命案，警方終於抓到嫌犯。（KTLA5)

洛杉磯縣Sylmar一戶住家日前發生一起懸疑命案，近日命案的嫌犯已被逮捕。

根據洛縣 警局，這棟住家的男主人與女兒赴墨西哥 旅遊，9月7日返回Sylmar的家中卻發現妻子帶傷的遺體。經過連日調查，警方終於找到該案殺人嫌疑犯，並於11日（周六）以涉嫌家暴 殺人罪將其逮捕。據警方消息，嫌犯為27歲男子Alejandro Balsells，保釋金為200萬。

警方當時接獲報案時，趕往位於Sylmar萊爾街（Lyle Street）14500號街區的一戶住家，發現赴墨西哥旅遊男子太太、36歲的Virginia Cantero的遺體。當時警方發現其住家的車輛莫名失蹤，猜測這部車可能與嫌犯遣逃有關。洛縣警局警探Christine Moselle表示，屍體躺在家中估計已有多天，死因仍不明。

死者家屬向警方提供資訊指出，死者與丈夫因感情出狀況分開，懷疑命案可能與死者男友有關。經警探調查，目前不確定死者與嫌犯之間的關係，也不確定殺人的動機為何，只證實為家暴殺人案。洛縣法醫處的資料顯示，嫌犯在死者的脖子背後捅了致命的一刀，被害女性因而當場喪命。