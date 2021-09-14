南加內陸男子連續五個月搶劫28家商號 獲刑六年

連續五個月在南加搶劫至少28個商家的聖伯納汀諾男子，獲刑六年。（資料圖）

聯邦司法部 13日表示，南加 內陸聖伯納汀諾（San Bernardino）一名男子，在大約五個月時間裡，連續在南加州 搶劫28家快餐店和零售超市，聯邦地區法官Mark C. Scarsi於9月13日宣判，被告將在聯邦監獄服刑六年。

司法部在新聞稿中說，被告桑切斯（David Sanchez）41歲，於6月21日向法官承認兩項通過搶劫干擾商業罪後，於9月13日被判刑。

位於洛杉磯的聯邦檢察官辦公室表示，在2020年11月至次年4月間，桑切斯手持BB槍，讓人看來和真槍一樣，在南加多個商號搶劫現鈔，據稱至少獲3853元。被告承認搶劫位於長堤、聖伯納汀諾、棕櫚谷、康普頓、惠提爾、芳塔那以及Lynwood、South Gate等地的商家。

遭搶商家包括Walgreens、Circle K、Little Caesars、Subway、El Rey Supermart、Lynwood Farmer's Market、Family Dollar Store、Starbucks、Domino's Pizza以及Dollar Tree outlets等。

司法部在判決備忘錄中說，這個犯罪危害很大，給受害者留下終身難忘持續壓力和心理創傷。案發後，受害者都還會返回遭搶劫地點並繼續服務顧客，他們也無法知道是否會再次遭遇搶劫或受到致命武器威脅。