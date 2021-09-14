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加州罷免選舉 洛縣253投票中心華人踴躍參與

記者丁曙╱洛杉磯報導
洛杉磯縣開放253投票中心華人踴躍參與。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯縣開放253投票中心華人踴躍參與。（記者丁曙／攝影）

2021年加州州長罷免選舉（California Gubernatorial Recall Election）14日是最後投票日，洛杉磯縣（Los Angeles County）超過560萬登記選民，透過通訊選票或親自投票（Vote in-person）行使公民權利；選務處在縣內開放253個投票中心，設置400個選票回收箱（Ballot Drop Boxes），動員了1萬7000名選務人員，確保選舉作業順利安全。

視頻來源：記者丁曙

此外，聖地牙哥縣（San Diego）選務處預計該縣投票率將達到 70%。

此次加州州長罷免選舉比照以往全州性選舉，符合條件的加州人都有機會投票並發出聲音。但是特別選舉項目簡單，洛縣僅開放253個投票中心，遠遠少於2020年總統大選設置的791個投票中心。選民可以去中心投票，或者提前郵寄選票。在14日選舉日當天，各投票中心早上7時至晚間8點開放，任何來到投票中心的選民都保證可以投票。

華人集中的西聖蓋博谷地區，部分選民被安排去設在當地學校內的投票中心。例如，設於聖瑪利諾（San Marino）學區的Valentine小學內的投票中心，有相對較多的華人選民。選民來到這裡出示已收到的郵寄選票，選務人員掃描驗證後，主動示範如何使用電子投票機，強調只要求回答兩個問題：你想罷免州長嗎？如果是，你想選誰取代他？然後從46位候選人名單上挑選一個。

由於處在疫情期間，洛縣選務處根據加州「 COVID-19管理指南」，場內所有人員佩戴口罩，使用投票機完成作業後，選務員立即對機器噴灑清潔劑消毒殺菌，確保投票場所安全，最後還發給選民一張「我已投票」（I voted）貼紙。

同以往任何選舉一樣，華人對於支持或反對州長罷免選舉意見對立。走出投票中心後，有人在場外停車場上交談，各執一詞。支持者說，加州原來是「黃金州」，現在幾乎成了「遊民州」，紐森州長負有不可推卸的責任，這還不該罷免？反對者說，疫情當前，抗疫為重，共和黨為一己私利，發動罷免勞民傷財，就是不能讓他們的陰謀得逞。

根據選務處提供的選民指南，如果超過50%的選民投票贊成罷免州長，州長將被免職，由得票最多的候選人取代他。如果超過50%的選民投票否決罷免，州長將繼續留任。

洛杉磯縣是美國最大的縣級單位，也是新移民人口最多的大縣，少數族裔強勁成長，拉丁裔占48.6%排第一，白人26.1%居第二，亞太裔超過15. 4%佔第三，非洲裔9%排第四。

因此，少數族裔選民的投票傾向，將決定此次加州州長罷免選舉的成敗。

選民查驗身分向選務員領取選票。（記者丁曙／攝影）
選民查驗身分向選務員領取選票。（記者丁曙／攝影）
設於聖瑪利諾Valentine小學投票中心的標誌引導選民。（記者丁曙／攝影）
設於聖瑪利諾Valentine小學投票中心的標誌引導選民。（記者丁曙／攝影）
選務人員歡迎選民來投票。（記者丁曙／攝影）
選務人員歡迎選民來投票。（記者丁曙／攝影）

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