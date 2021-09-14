華人打新冠疫苗沒感覺 打加強針卻須服止痛藥

南加州退休媒體人、資深訓狗師楊先生這個周末去拉朋地的一家CVS藥店打了新冠疫苗第三針，感覺手臂酸痛比前兩次來得猛，但沒有其他不適。（楊先生提供）

在不少民眾還在觀望和糾結到底要不要接種新冠疫苗 的時候，部分華人近日已打第三針加強防疫。華裔流行病專家認為，疫苗中和抗體和免疫力 下降特殊人群，在第一次接種疫苗八個月後可以考慮打第三針加強防禦，對抗變異病毒；身體健康的普通民眾可以稍等一下，第三針和第二針必須相隔六個月以上；也有部分專家認為，身體健康的正常人可以考慮不打第三針。

南加州退休媒體人楊先生這個周末去拉朋地的一家CVS藥店打了新冠疫苗第三針，「因為我們一班朋友10月要去阿拉斯加看極光」，楊先生表示，他是今年1月打了第一針輝瑞，2月打完第二針，兩針完成距現在大約七個多月，嚴格按照時間計算本來該旅行回來打第三針，但楊先生表示，自己年上六旬，動過心臟手術，生怕出門旅行出現什麽閃失，乾脆打完疫苗出門，旅行更安心，

楊先生表示，這一年多的疫情使得自己也成了半個醫生，天天看新聞，天天更新最新疫情信息，這次打第三針完全是自己的決定，沒有詢問家庭醫生和保險公司。他從各種新聞中瞭解到免疫力脆弱曾經接受器官移植收和腫瘤手術，可能導致身體免疫力下降，目前洛杉磯是開放給這些人，考慮到自己多年前曾因心臟瓣膜缺失做過手術，加上家中一對孫子孫女都只有五、六歲未打疫苗，祖孫相互傳染的可能性較高，所以乾脆提前打加強針。

上CVS的網站預約時間，楊先生勾選了「免疫力問題」為打針理由，第二天就帶上身份證明和保險卡和之前的新冠疫苗注射卡去接種。楊先生表示，現場幾乎沒有人，表格要求填寫是否已打新冠疫苗，接種那種疫苗，何時接種等等，然後是免費接種，相當簡單。

因為長年堅持體育鍛鍊，楊先生說，之前的第一針和第二針幾乎沒有感覺，但這次的第三針感覺手臂相當酸疼，打完針後在現場停留15分鐘左右回家，手臂一直疼到半夜，但第二天清晨起床，感覺沒有頭疼發燒和其他不適，半天當中只是不堪手臂疼痛吃了一顆泰勒諾，喝很多水。

南加州流行病專家黃重德表示，醫生建議民眾打第三針的原因有兩個，一是因為疫苗效果降低，比如說中和抗體下降一半以上；第二原因是臨床上免疫力下降，疫苗對人體免疫力的保護從95%降低到84%左右，這兩項指標再加上現在Delta變種病毒 對免疫力的進一步威脅，使得特定的人群需要第三針加強保護，降低病毒感染風險。有研究表明，第三針使得人體的中和抗體增加五倍。

黃醫師表示，目前以色列國打第三針最多，其老年國民感染率下降了11.4%。所以，聯邦疾病防治中心建議特定族群考慮打第三針，包括器官移植者、長期服用抗過敏藥物者、化療病人、需要洗腎病人，以及過長期服用抗敏、紅斑狼瘡和風濕關節炎藥物者。

黃重德醫師表示，近期出現不少已打疫苗者感染陽性病例，雖然情況比沒打疫苗這輕很多，但在某種程度上表示他們對病毒的抵抗力下降，而且可能將病毒傳給別人，第三針渴望讓這種情況得到改善。

不過目前也有部分專家反對打第三針，原因之一是雖然之前疫苗對人體保護力下降，但依然有足夠抵抗病毒，現在得病的大多數還是沒有打疫苗的；原因之二是打疫苗之後並不是每個人都不得病，所以關鍵還是打第一和第二針，同時全球聯防，減少出現變種病毒風險，禍害全球，印度變種病毒禍及全世界就是慘痛例子；原因之三是如果出現一種病毒就打一次加強針，何時是個頭？