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又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

加州州長罷免選舉候選人艾德訪蒙市 選前衝刺

蒙特利公園市訊
艾德在蒙市市政廳前。（電視截圖）
艾德在蒙市市政廳前。（電視截圖）

保守派電台主持人、加州州長罷免選舉候選人艾德（Larry Elder）13日到訪蒙特利公園市，在選前最後一天造勢競選加州州長。

這位可能成為該州第一位黑人州長的共和黨候選人在批評紐森，並與支持者談論他認為該州需要新領導層的原因時，強調了加州不斷上升的犯罪率和遊民危機。

艾德被視為領先的共和黨替代者，12日在洛杉磯的日落大道豪華酒店（Luxe Hotel）舉行了新聞發布會，活動家和前女演員Rose McGowan也參加了發布會，她最近幾天重申了紐森的妻子Jennifer Siebel Newsom試圖在2017年說服她不要公開她對好萊塢製片人韋恩斯坦的性行為不端的指控。

Siebel Newsom 的辦公室將這些指控描述為「完全捏造」。在接受美聯社的簡短採訪時，紐森將McGowan的說法描述為艾德的一位支持者的「最後一刻典型攻擊作品」。

州長稱艾德絕望而抓狂，稱McGowan對他妻子的說法「只是向你展示了這些天競選活動的進展有多低」。他回應了他早先對艾德的批評，稱這位保守的脫口秀主持人兼律師「不相信女性有權享有自己的生育自由，他極力地反對羅伊訴韋德案，不相信存在玻璃天花板，不相信薪酬公平法」。

投票將於14日結束。最近的民意調查顯示，紐森很可能會保住他的職位。13日發布的加州內部政治/艾默生學院（Inside California Politics/ Emerson College）獨家民意調查發現，大多數可能的加州選民投票反對罷免州長紐森。

加州 紐森 投票

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