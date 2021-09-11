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玫瑰公主甄選開跑 花季少女報名參賽

記者王若然／巴沙迪那報導
參賽選手Sarah。（記者王若然／攝影）
參賽選手Sarah。（記者王若然／攝影）

因疫情暫停一年的巴沙迪那（Pasadena）玫瑰花車遊行，將在2022年新年歸來。玫瑰公主報名甄選也於11日（星期六）啟動。當天有眾多花季少女盛裝打扮，報名參加第一輪甄選。今年主辦單位要求所有選手出示疫苗接種證明，而且面試場地也挪到了戶外。

玫瑰公主第一輪選拔於9月11日開跑，時間為當天的上午10時至下午4時。巴沙迪那玫瑰遊行組委會副主席Terry Madigan表示，今年選拔玫瑰皇家成員的防疫措施，包括所有參加選拔環節的選手和工作人員、裁判均完整接種了疫苗。面試場地也從室內挪到了室外。選手允許在15秒自我陳述時間摘掉口罩。12位評委不用戴口罩，但是要保持社交距離。往年通常約有800人報名，但今年的報名人數還不知道。

據Terry Madigan介紹，最後被選出的一位玫瑰皇后和六位玫瑰公主，每人都可獲得7500元獎學金，並成為玫瑰花車遊行、巴沙迪那社區、大洛杉磯地區的親善大使。對參選人的選拔標準，主要看其公共演講能力，領導能力，學術成績和學校活動參與程度。

當天參加面試的韓裔女孩Sarah說，她今年17歲，就讀Westridge女校。當天的面試過程比她預想的更緊張一些，這種經歷是她從前沒有的。她說，參加玫瑰皇家成員的選拔是一種特別的經歷，可以從中學到很多，對她剩下的高中生活很有幫助。

另一位亞裔女孩Celine表示，她認為面試過程很有趣，通過參選玫瑰皇家成員，為大家展示巴沙迪那獨特的美。

Charlotte來自Mayfield高中，她表示當天的面試過程中稍有緊張，但總體感覺不錯。她在學校是心理健康的提倡者，她希望把心理健康的概念帶進玫瑰花車遊行和玫瑰皇家成員的理念中。

玫瑰皇家成員的第一輪選舉結束後，將有250名選手進入第二輪，然後有75名選手進入第三輪的面試。主辦單位會在9月28日公布最後進入決賽的25為選手，最後入選玫瑰公主團隊的七人將在10月4日公布。

參賽選手Celine。（記者王若然／攝影）
參賽選手Celine。（記者王若然／攝影）
參賽選手Charlotte。（記者王若然／攝影）
參賽選手Charlotte。（記者王若然／攝影）
巴沙迪那玫瑰遊行副主席Terry Madigan。（記者王若然／攝影）
巴沙迪那玫瑰遊行副主席Terry Madigan。（記者王若然／攝影）

面試 皇家 遊行

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