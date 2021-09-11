橙縣首例5歲以下兒童感染新冠死亡

南加橙縣首例5歲以下兒童感染新冠死亡。（unsplash.com）

南加橙縣 10日（週五）報告了首例5歲以下兒童因感染新冠死亡，這是該縣第二起與新冠病毒相關的兒童死亡病例。

橙縣衛生官員在新聞稿中指出，這名兒童8月死於與新冠病毒感染相關的並發症，並未指明潛在健康狀況。官員沒有透露孩子的具體年齡和居住城市的細節。

橙縣衛生局長周昭龍(Clayton Chau)在一份聲明中說，「我的心與這個失去年輕生命的家庭同在，這是一個緊急提醒，我們必須盡一切努力保護社區中尚無資格接種疫苗 的兒童和嬰兒。」

這是橙縣報告的第二例與新冠病毒相關的兒童死亡病例，此前一名患有嚴重基礎疾病的女孩於去年8月死於新冠感染。就在兩週前，河濱縣報告稱，一名4歲兒童成為疫情開始以來確診的最年輕的死亡病例。

根據加州 公共衛生廳的數據，截至8日（週三），加州共報告了9例5歲以下兒童與新冠病毒相關的死亡，24例5歲至17歲兒童的死亡。

美國疾病控制與預防中心（CDC）最近一項研究發現，今年6月下旬至8月中旬，兒童和青少年每週與新冠病毒相關的住院率增加了近五倍。該研究稱，兒童住院人數的激增，與高度傳染性的Delta變種病毒傳播的增加相吻合。同時醫學專家認為，未接種疫苗的成年人正在導致其他成年人和兒童感染病例的激增。

根據縣數據，到目前為止，橙縣已確定2454例Delta病例，其中 175例發生在12歲以下兒童中。

橙縣衛生局副局長Matthew Zahn在一份聲明中說，「在橙縣，沒有完全接種疫苗的人感染新冠的可能性，幾乎是完全接種疫苗的人的六倍，即使最近橙縣病例略有下降，你也應該接種疫苗。」