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圖輯／全美同哀 九一一20周年 舉國靜默痛悼

911事件20周年 還有1千多名死者遺體身分不明

沉默時刻 LAX沉痛紀念9/11恐襲20周年

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
LAX國際機場降半旗紀念9/11遇難者。（LAX圖片）
LAX國際機場降半旗紀念9/11遇難者。（LAX圖片）

今年的9月11日是「9/11」恐怖襲擊發生 20 週年，洛杉磯國際機場 (LAX)當天通過軍儀活動、公眾默哀和翻新紀念盤，深切緬懷 2001 年 9 月 11 日發生的刻骨銘心的歷史事件，特別是遇難的四架飛機中有三架原定飛往LAX，另一架飛往舊金山機場。

洛杉磯世界機場 (LAWA) 首席執行長埃爾巴奇（Justin Erbacci）說，在 20 年前可怕的這一天，雖然紐約、賓州和維吉尼亞首當其衝，但是，洛杉磯也受到了嚴重影響，失去了當天早上原定飛往洛杉磯國際機場的三架飛機上的乘客和機組成員。「我們向所有失去生命的人表示哀悼，並向他們的家人表達我們的思念。 那天發生的事件塑造了 20 年來航空業的發展，我們從未忘記受害者或吸取的教訓，因為我們與執法部門和聯邦政府建立了更牢固的夥伴關係，盡可能建立最安全的機場。」

聯邦運輸安全管理局 (TSA)在11日早晨 5 點 46 分暫停所有 LAX 航站樓安檢區的掃描作業，這個時間正是從波士頓Logan國際機場飛往洛杉磯國際機場的美國航空11 號航班撞上紐約世貿中心（World Trade Center）北塔墜毀的時間。LAX安檢區內所有的乘客都被要求暫停默哀片刻。

另外兩架飛往洛杉磯國際機場的航班，分別是從波士頓起飛的聯合航空（United Airlines）175 號航班，以及從華盛頓Dulles國際機場起飛的美國航空（American Airlines）77 號航班也遭遇了此次襲擊。聯合航空的航班於太平洋夏令時間早上 6 點 03 分撞擊世界貿易中心南塔，美國航空公司的航班於太平洋夏令時間早上 6 點 37 分墜毀在五角大樓西側。被劫持的第四架飛機是美聯航 93 號航班，該航班正從紐瓦克自由國際機場飛往舊金山，但於太平洋夏令時間上午 7 點 03 分在賓州Shanksville附近的一塊農田墜毀。

11日上午 8 點 43 分，在LAX布拉德利國際航站樓的海關和邊境保護局聯邦檢查站內，舉行軍禮儀式和默哀。參加該儀式將僅限於國際乘客。

此外，在洛杉磯國際機場的兩個地點紀念 9 月 11 日失去的生命。在克利夫頓 A. 摩爾行政大樓東邊的國旗庭院裡有一座紀念碑，紀念在四架航班上遇難的乘客和機組人員。 紀念館向公眾開放。

「恢復平衡」（Recovering Equilibrium）是藝術家 BJ Krivanek 和 Joel Breaux 在主題建築底部創作的紀念裝置。9/11 遇難者紀念盤於 2002 年由洛杉磯世界機場（LAWA）與文化局合作委託建造，並於 2003 年安裝。本週LAWA維修部和 LAX 藝術部的工作人員清理並翻新了紀念盤。該紀念盤由一個反光不銹鋼盤構成，象徵著失落感和公眾對襲擊事件對話的需要。

此外，洛杉磯國際機場的塔架將在11日晚至12日晨發射出紅、白、藍三色光。

洛杉磯國際機場 (LAX)工作人員為9/11遇難者默哀。（LAX圖片）
洛杉磯國際機場 (LAX)工作人員為9/11遇難者默哀。（LAX圖片）
LAX工作人員擦拭標誌性的 9/11 紀念盤「恢復平衡」。（LAX圖片）
LAX工作人員擦拭標誌性的 9/11 紀念盤「恢復平衡」。（LAX圖片）
2001 年 9 月 11 日恐怖襲擊之後，洛杉磯國際機場 (LAX) 立即停飛...
2001 年 9 月 11 日恐怖襲擊之後，洛杉磯國際機場 (LAX) 立即停飛所有航班。當時遇難的四架飛機中有三架原定飛往LAX。（飛行路徑博物館Flight Path Museum提供）

洛杉磯國際機場 LAX 美國

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