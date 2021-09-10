前南加大奧林匹克游泳冠軍染新冠病逝

南加大奧林匹克和全美大學體育聯盟（The National Collegiate Athletic Association）游泳冠軍Rich McGeagh因感染新冠病毒死亡，享年77歲。（檔案照）

南加大 （USC）奧林匹克和全美大學體育聯盟（The National Collegiate Athletic Association）游泳 冠軍Rich McGeagh，因感染新冠病毒死亡，享年77歲。

南加大10日公佈了這位77歲的游泳健將過世的消息。Rich McGeagh在1964年東京奧運 會上獲得游泳金牌，後來又代表南加大獲得全美大學游泳競標賽冠軍。他在南加州居住數十年，八年前遷居美國鄉村音樂之都田納西州，離開南加州之前，他長期居住在離巴沙迪那不遠的La Crescenta。

McGeagh早年和家人居住在格蘭岱爾，在格蘭岱爾胡佛高中畢業後進入南加大就讀。1964年至1966年，他獲得全美大學體育聯盟大學生游泳競標賽三連冠。大學二年級時，他不僅代表南加大獲得全國大學生400碼混合泳冠軍，而且贏得了四個分區冠軍。

1963年，他和隊友以4:00.1幫助美國男子游泳隊獲得日本大阪世界游泳競標賽男子400米混合泳接力冠軍，該成績同時打破了世界紀錄。同年，他還在巴西聖保羅舉辦的泛美運動會上獲得多枚游泳金牌。

Rich McGeagh身後留下他55歲的太太Barbara，一對女兒和幾個孫子。