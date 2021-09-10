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南加五名高中生涉嫌帶槍進校區被捕

記者啟鉻／綜合報導
南加至少五名學生涉嫌帶槍進校區被捕 （檔案圖）
南加至少五名學生涉嫌帶槍進校區被捕 （檔案圖）

加州學校陸續開學，近日傳出至少有五名學生涉嫌帶槍進校區被捕，嫌犯中有14歲女生，因未成年不公布姓名。

洛杉磯縣聖塔克利塔市（Santa Clarita）哈特高中（Hart HS）四名學生，8日（周三）涉嫌帶槍進入校區被警方拘捕。據當地媒體Santa Clarita Valley Signal報導，當天有人在匿名熱線舉報，校方管理人員發現一名學生涉嫌攜帶槍支洛縣警局聖塔克利塔谷分局警員將其拘押，其他三名學生因涉及此案也遭拘捕。

據校長Jason d'Autremont表示，接到有人匿名舉報，有學生在社交媒體展示帶槍照片。舉報者通過Student Care Line發送文字線索，報告一名學生攜帶槍支和噴塗工具。校方確信照片在校區外拍攝。警方表示，該案正在調查中，被拘捕的學生兩男兩女，因未成年沒有公布姓名。

上述案件發生次日，一名14歲女生涉嫌在9日（周四）攜帶裝有子彈手槍，進入內陸河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley ）一所高中。河濱縣警局警官Julio De Leon表示，當天上午約9時20分，警方接到舉報稱一所Canyon Springs高中學生在校區攜帶槍支。警方迅速搜索，鎖定一名女生並將她拘捕。警方表示，在女生身上搜到一把手槍，校區安全無礙。警方未公布被捕女生姓名，目前嫌犯在河濱少年監獄拘押。

槍支 加州 洛縣

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