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高空跳傘低空飛行地面方陣 空軍官校懇親日激動人心

記者丁曙／亞凱迪亞報導
美國空軍官校3日舉行年度「懇親日」活動，官校學員跳傘表演。（家長提供）
美國空軍官校3日舉行年度「懇親日」活動，官校學員跳傘表演。（家長提供）

美國空軍官校（U.S. Air Force Academy）9月3日舉行年度「懇親日」（Parents' Weekend）活動，亞凱迪亞高中校友、官校二年級學員李德睿（Aaron Lee）參加地面方陣閱兵式，高年級同學高空跳傘，空軍戰機低空飛行，場面盛大，軍容威武，盔甲鮮明，現場觀禮的各族裔親友團深受感動，為一代傑出青年從軍報國光榮自豪。

(影音來源：家長提供)

據校方介紹，空軍官校「懇親日」是一項傳統的為期兩天的活動，笫一天有閱兵式（Military Parade）及校園開放日，第二天美式足球賽，向社會介紹軍校概況，向家長匯報學生績效。疫情之前每年約有8000至1萬人參與，去年停辦，今年恢復，疫情雖未平息，仍有超過5000人到場。

李德睿的父親李先達介紹，今年官校學員組成40個方陣參加閱兵式，依序入場走過檢閱台向校長和長官們致敬。長官們舉手回禮，檢閱學生聯隊。李德睿所屬的第31聯隊通過檢閱台時，受到觀禮台上的華人親友團的熱烈喝采。閱兵式之前，由30名大四學生組成的藍翼跳傘隊表演高空跳傘，在空中展開巨幅星條旗，從天而降，帶來驚喜。四架F-15戰鬥機低空掠過校檢場，以及學生操控滑翔機飛行表演。

李先達說，整個閱兵式由學員方陣、空中跳傘、飛行表演三個主要環節組成，從空中到地面，從戰機到軍旗，場面壯觀，威武雄壯。家長們無不感動，揮手致意，熱情歡呼，笑得開心。閱兵結束後，親友們湧入校閱場內，親人相會、母子相擁、戀人相抱、關懷問候，親情洋溢，場面溫馨。

李德睿的親友們都是第一次參加官校懇親日，而且9月4日又是李德睿20歲生日，觀禮兼祝生日快樂一舉兩得，他的姐姐李德穎也專程從康奈爾大學（Cornell University）來到官校共襄盛會。

空軍官校校園面積很大，占地28平方哩，為學員跳傘訓練及操縱滑翔機飛行提供了廣闊的舞台。學生們在這裡學習飛行知識、積累操作經驗、厚植專業基礎、培養統御能力、誠信品德，官校的目標是將優秀青年培養成為有理想、有知識、守紀律的空軍初級軍官，學員畢業後可獲頒理學士學位及空軍少尉軍銜。

官校表示，年度「懇親日」是一個激動人心的時刻，無論父母還是教職員，在過去一年多裡，看著學員們在成長為美國空軍和國家領袖人物的過程中，取得了長足進步，正在迎接挑戰，將比前輩們承擔了更大的責任，校方感到非常自豪，並與家長們分享喜悅。

空軍官校學員李德睿和姐姐李德穎參加「懇親日」活動。（家長提供）
空軍官校學員李德睿和姐姐李德穎參加「懇親日」活動。（家長提供）
空軍官校華裔學員李德睿和父母參加「懇親日」活動。（家長提供）
空軍官校華裔學員李德睿和父母參加「懇親日」活動。（家長提供）
美國空軍官校3日舉行年度「懇親日」活動，亞凱迪亞高中校友、官校二年級學員李德睿參...
美國空軍官校3日舉行年度「懇親日」活動，亞凱迪亞高中校友、官校二年級學員李德睿參加閱兵式。（家長提供）

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