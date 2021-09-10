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華美銀行董事長吳建民呼籲 重估川普對華關稅政策

巴沙迪那訊
針對在華美國企業的調查結果。（華美銀行提供）
針對在華美國企業的調查結果。（華美銀行提供）

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）近日呼籲，重新評估美國中國商品施加的關稅政策，並建議通過採取相關措施，為受影響最大的企業減輕負擔。

吳建民在文中指出，自2018年美國開始對來自中國的進口商品徵收額外關稅以來，美國企業向政府繳納了相當於平均產品價值19%的關稅，而這項額外成本最終轉嫁到了消費者身上。據美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office）估計，2020年每個美國家庭的花費因此增加了近1300美元。

吳建民在與不同行業的企業主溝通時瞭解到，關稅迫使他們提高價格、削減工作崗位，而且還在很多情況下完全停止了某些產品的進口，減少了消費者的選擇性。除此之外，疫情還導致航運延誤和運費飆升，對美國企業造成了雙重打擊。同時，美國的出口商也受到了影響。近期的一項調查顯示，在華經營的美國企業中，有82%表示貿易緊張關係影響了在華業務；22%的企業表示報復性關稅導致其在華銷售下降。對於這些公司中的大多數來說，中國仍是一個至關重要的市場。

美國企業與消費者承擔了貿易戰帶來的成本，但這場「戰爭」不僅沒有解決美國的貿易赤字問題，也沒有證據表明它實現了川普所承諾的製造業就業的重新佈局。官方資料顯示，在中國註冊的美國公司數量保持穩定，而一項調查顯示，只有2%在中國開展業務的美國公司，在過去一年將其供應鏈的一部分轉移到了美國。第一階段的貿易協議雖然讓中國承諾解決知識產權和強制技術轉讓的問題，但並未帶來許多人希望的結果。事實上，只有7%的受訪企業表示，第一階段協議的好處明顯超過了關稅的成本。

吳建民總結道，隨著貿易戰的持續，商界和一些國會議員要求美國政府找到解決方案。考慮到中期選舉和2024年總統大選，拜登政府不太可能會完全降低對中國的關稅，但可以採取措施，在關稅影響最大的領域內減輕企業的負擔。例如，繼續為經濟損失嚴重或無法從中國以外的地方採購產品的企業提供豁免，尤其是那些對美國工人影響最嚴重的產品。此外，美國政府還可以簡化豁免的申請程序，使其更加透明。政策制定者甚至可以考慮擴大豁免商品的範圍，特別是美國消費者需要但沒有任何戰略意義的消費品和投入。

2016-2021年美國貿易逆差及貿易相關事件。（華美銀行提供）
2016-2021年美國貿易逆差及貿易相關事件。（華美銀行提供）

美國 中國 關稅

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