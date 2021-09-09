盜挖走私「仙女杯」　被引渡到洛杉磯的韓裔認罪

淘寶網截圖，和加州海邊生長的同樣的品種仙女杯在中國售價高昂。(本報檔案照）

一名被引渡到洛杉磯 的韓國公民9日對非法盜挖和出口野生植物的罪名認罪。此人被控試圖在亞洲非法出口價值60萬元數千株類似蓮花的加州多肉植物「仙女杯」（Dudleya），他和另兩人在偏遠的州立公園 裡盜挖這些野生植物。

據聯邦檢察官 辦公室，現年46歲的被告Byungsu Kim在洛杉磯聯邦法院認罪，罪名是他試圖出口違反州法律的植物，最高可判處五年監禁。在2018年遭到指控後，聯邦當局逮捕他之前，他逃到了蒂華納然後前往韓國。後來他在南非被捕，並於去年10月被引渡回美。

被告承認他知道盜挖仙女杯植物是非法的，他曾在他的智能手機上網搜索「偷挖多肉植物」和「dudleya」等關鍵詞，並閱讀過關於其他三名盜挖仙女杯被捕和定罪者的新聞稿。

聯邦檢察官稱，Kim之前在Vista經營一家苗圃，他和兩名共同被告三年前盜挖多肉植物仙女杯，將其帶到聖地牙哥一家苗圃後，又運送到康普頓的一家商業出口商，計劃使用非法獲得的許可證將植物運往韓國。

仙女杯因其獨特的特徵，包括葉子的顏色和形狀，而在亞洲具有特別價值。由於在苗圃種植這種植物需要數年時間，眾所周知一些走私者會從野外盜挖活的仙女杯，然後出口到韓國，在黑市上以每株高達100美元價格出售。

據聯邦檢察官稱，在2018年10月首次從韓國乘單程飛機抵達洛杉磯時，Kim展示的記錄表明，他的苗圃已將5731株仙女杯（重501磅）運往韓國，據稱這些植物的原產地是聖地牙哥縣。自2009年以來，他已從韓國前往美國50多次，2013年曾被美國海關和邊境保護局沒收80株植物。

據檢察官稱，抵達洛杉磯後，三名被告開車前往有仙女杯生長的多個州立公園，包括Klamath的德馬丁州立海灘（DeMartin State Beach）、Del Norte海岸紅杉州立公園和Mendocino縣的Russian Gulch州立公園。

據法庭文件，執法人員觀察到被告將植物拔出地面，然後將收穫的仙女杯植物運送到Kim經營的苗圃。官員在康普頓的34個箱子裡查獲約3715株仙女杯植物，重達664磅。法庭文件顯示，在韓國繳獲的植物價值約為60萬2950美元。