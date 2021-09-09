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探熱帶雨林、觀瀕危動物 快來南加「小亞馬遜」探險觀奇

記者邵敏／洛杉磯報導
丹頂鶴將長長的脖子埋入羽毛中睡覺。（記者邵敏／攝影）
丹頂鶴將長長的脖子埋入羽毛中睡覺。（記者邵敏／攝影）

一直嚮往去南美洲亞馬遜熱帶雨林探險，但又沒有充足時間？洛杉磯動物園（Los Angeles Zoo and Botanical Gardens）的美洲雨林區（Rainforest of the Americas）非常值得推薦，在這裡可以觀賞到色彩繽紛的毒蛙，以及兇猛的食人魚，絕對讓人大飽眼福。

視頻來源：記者邵敏

世界上至少一半的已知物種在熱帶雨林安家，在複雜、相互關聯的生命網絡中同居並相互競爭，美洲雨林區將令人驚嘆的生態系統奇蹟帶到了洛杉磯動物園。一座兩層高的亞馬遜高蹺屋是叢林探險的門戶，穿過一座木橋進入高蹺屋，可以在上層觀看水中嬉戲的水獺，也可以在低層與食人魚、黃貂魚、以及其他水生物種面對面。

沿著蜿蜒小路繼續前行，會遇到更多熱帶雨林居民，其中包括令人眼花繚亂的毒鏢蛙。不仔細看，還不容易發現這些小東西的存在，金黃色、翠綠色、斑紋色，這些毒蛙色彩繽紛，但千萬別被漂亮的外表迷惑，更不要與其親密接觸，它們據說是世界上最毒的動物，一隻小小的毒鏢蛙分泌出的毒液，足以奪去十個人的生命。

動物園永遠是孩子的最愛，每週去一次都不嫌多，對於成年人來說，動物園也是個能找到諸多樂趣的好地方。

坐落於葛瑞菲斯公園（Griffith Park）旁邊的洛杉磯動物園，是一個集動物和植物於一體的大公園，佔地133畝，沿山嶺而建，這裡有來自北美、歐洲、澳洲超過1200種的哺乳類動物、鳥類及爬行動物等，其中許多屬於稀有動物或瀕臨滅絕狀態。為了讓遊客與大自然更貼近，洛杉磯動物園近年來大力發展園藝事業，在園內種植了近400種植物，豐富的植物種類解決了園中部分動物的飼料問題。

進入園內，首先迎接遊客的是可愛的海豹、海獅。這個展覽區分為上下兩層，既可以近距離貼著玻璃與這些海洋精靈們打招呼，觀察它們在水中優美的泳姿，也可以遠觀它們做各種高難度的翻躍動作，運氣好的話，還能趕上觀看飼養員餵食。

離開海豹區，往右側走幾步，就進入一個專門與小動物親密接觸的兒童區域，在這裡，可以親自動手餵養綿羊等溫順的農場小動物，溫柔地撫摸它們，面對這些小可愛，塵世的煩惱喧囂都會遠離。

兩棲爬蟲館也值得推薦，館內展示很有設計感，通過一條燈光佈置的長廊，可以近距離並安全的觀賞各種爬行動物，正廳內有一隻憨厚的大海龜引來不少孩子駐足。當然，觀看這個展館需要幾分勇氣，冷不丁就會瞧見各種長蛇或停留或爬行在玻璃缸內，讓人渾身豎起汗毛。

洛杉磯動物園最引以為傲的是亞洲象區，位於園中央，耗資4200萬元建成， 佔地達3.8畝，分為泰國區、印度區和中國區，有泰國宮殿和瀑布等佈置，讓人流連忘返。

除了這些特色的展館之外，能想到的大部分動物都能在這裡找到，可愛的非洲動物狐獴，還記得它們在《獅子王》影片中出現的場景嗎，憨態可掬；鮮豔的火烈鳥或在水中嬉戲，或將長長的脖子埋入羽毛中睡覺；傳說中以吃人的夢為生的動物貘、瀕臨滅絕的加州兀鷲、兇猛的科摩多巨蜥、蘇門答臘虎、紅毛猩猩、斑馬、長頸鹿、考拉……上千種動物都集合在這裡，在洛杉磯動植物園內一天的遊玩絕對不夠，需要分幾次才能看完。

洛杉磯動物園曾發生過30多起動物脫逃事件，逃跑的動物包括斑馬、黑猩猩、袋鼠、羚羊、以及逃跑過五次的大猩猩Evelyn，很多好萊塢影片的靈感是不是也來自於這些動物逃跑事件？

疫情期間，動物園關閉了很長一段時間，如今終於解封，但根據最新研究，所有哺乳動物都被認為容易感染新冠病毒， 園內一些棲息地和體驗館暫時還保持封閉或限制進入狀態。

建議參觀前在線購買特定日期門票，開放時間為每日上午10時至下午5時，下午4時開始園區會陸續將動物放置到室內晚上休息區，因此在關閉前一小時就會停止售票。電話：（323)644-4200，地址：5333 Zoo Dr, Los Angeles, CA 90027，官網:http://lazoo.org/。門票成人22元，長者(62歲以上)19元，兒童(兩歲至12歲)17元，兩歲以下小童免費，停車費免費(特別日子除外)。

亞馬遜熱帶雨林毒鏢蛙，分泌出的毒液足以奪去十個人的生命。（記者邵敏／攝影）
亞馬遜熱帶雨林毒鏢蛙，分泌出的毒液足以奪去十個人的生命。（記者邵敏／攝影）
亞馬遜熱帶雨林毒蛙，據說是世界上最毒的動物。（記者邵敏／攝影）
亞馬遜熱帶雨林毒蛙，據說是世界上最毒的動物。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯動物園內的特色青蛙。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯動物園內的特色青蛙。（記者邵敏／攝影）
憨態可掬的非洲動物狐獴。（記者邵敏／攝影）
憨態可掬的非洲動物狐獴。（記者邵敏／攝影）
亞洲象區位於園中央，有泰國宮殿和瀑布等佈置。（記者邵敏／攝影）
亞洲象區位於園中央，有泰國宮殿和瀑布等佈置。（記者邵敏／攝影）
亞馬遜熱帶雨林毒鏢蛙，分泌出的毒液足以奪去十個人的生命。（記者邵敏／攝影）
亞馬遜熱帶雨林毒鏢蛙，分泌出的毒液足以奪去十個人的生命。（記者邵敏／攝影）
兩棲爬蟲館內有一隻憨厚的大海龜。（記者邵敏／攝影）
兩棲爬蟲館內有一隻憨厚的大海龜。（記者邵敏／攝影）
美洲雨林區的食人魚。（記者邵敏／攝影）
美洲雨林區的食人魚。（記者邵敏／攝影）

動物園 洛杉磯 亞馬遜

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