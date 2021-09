探熱帶雨林、觀瀕危動物 快來南加「小亞馬遜」探險觀奇

丹頂鶴將長長的脖子埋入羽毛中睡覺。(記者邵敏/攝影)

一直嚮往去南美洲亞馬遜 熱帶雨林探險,但又沒有充足時間?洛杉磯動物園 (Los Angeles Zoo and Botanical Gardens)的美洲雨林區(Rainforest of the Americas)非常值得推薦,在這裡可以觀賞到色彩繽紛的毒蛙,以及兇猛的食人魚,絕對讓人大飽眼福。

視頻來源:記者邵敏

世界上至少一半的已知物種在熱帶雨林安家,在複雜、相互關聯的生命網絡中同居並相互競爭,美洲雨林區將令人驚嘆的生態系統奇蹟帶到了洛杉磯動物園。一座兩層高的亞馬遜高蹺屋是叢林探險的門戶,穿過一座木橋進入高蹺屋,可以在上層觀看水中嬉戲的水獺,也可以在低層與食人魚、黃貂魚、以及其他水生物種面對面。

沿著蜿蜒小路繼續前行,會遇到更多熱帶雨林居民,其中包括令人眼花繚亂的毒鏢蛙。不仔細看,還不容易發現這些小東西的存在,金黃色、翠綠色、斑紋色,這些毒蛙色彩繽紛,但千萬別被漂亮的外表迷惑,更不要與其親密接觸,它們據說是世界上最毒的動物,一隻小小的毒鏢蛙分泌出的毒液,足以奪去十個人的生命。

動物園永遠是孩子的最愛,每週去一次都不嫌多,對於成年人來說,動物園也是個能找到諸多樂趣的好地方。

坐落於葛瑞菲斯公園(Griffith Park)旁邊的洛杉磯動物園,是一個集動物和植物於一體的大公園,佔地133畝,沿山嶺而建,這裡有來自北美、歐洲、澳洲超過1200種的哺乳類動物、鳥類及爬行動物等,其中許多屬於稀有動物或瀕臨滅絕狀態。為了讓遊客與大自然更貼近,洛杉磯動物園近年來大力發展園藝事業,在園內種植了近400種植物,豐富的植物種類解決了園中部分動物的飼料問題。

進入園內,首先迎接遊客的是可愛的海豹、海獅。這個展覽區分為上下兩層,既可以近距離貼著玻璃與這些海洋精靈們打招呼,觀察它們在水中優美的泳姿,也可以遠觀它們做各種高難度的翻躍動作,運氣好的話,還能趕上觀看飼養員餵食。

離開海豹區,往右側走幾步,就進入一個專門與小動物親密接觸的兒童區域,在這裡,可以親自動手餵養綿羊等溫順的農場小動物,溫柔地撫摸它們,面對這些小可愛,塵世的煩惱喧囂都會遠離。

兩棲爬蟲館也值得推薦,館內展示很有設計感,通過一條燈光佈置的長廊,可以近距離並安全的觀賞各種爬行動物,正廳內有一隻憨厚的大海龜引來不少孩子駐足。當然,觀看這個展館需要幾分勇氣,冷不丁就會瞧見各種長蛇或停留或爬行在玻璃缸內,讓人渾身豎起汗毛。

洛杉磯動物園最引以為傲的是亞洲象區,位於園中央,耗資4200萬元建成, 佔地達3.8畝,分為泰國區、印度區和中國區,有泰國宮殿和瀑布等佈置,讓人流連忘返。

除了這些特色的展館之外,能想到的大部分動物都能在這裡找到,可愛的非洲動物狐獴,還記得它們在《獅子王》影片中出現的場景嗎,憨態可掬;鮮豔的火烈鳥或在水中嬉戲,或將長長的脖子埋入羽毛中睡覺;傳說中以吃人的夢為生的動物貘、瀕臨滅絕的加州兀鷲、兇猛的科摩多巨蜥、蘇門答臘虎、紅毛猩猩、斑馬、長頸鹿、考拉……上千種動物都集合在這裡,在洛杉磯動植物園內一天的遊玩絕對不夠,需要分幾次才能看完。

洛杉磯動物園曾發生過30多起動物脫逃事件,逃跑的動物包括斑馬、黑猩猩、袋鼠、羚羊、以及逃跑過五次的大猩猩Evelyn,很多好萊塢影片的靈感是不是也來自於這些動物逃跑事件?

疫情期間,動物園關閉了很長一段時間,如今終於解封,但根據最新研究,所有哺乳動物都被認為容易感染新冠病毒, 園內一些棲息地和體驗館暫時還保持封閉或限制進入狀態。

建議參觀前在線購買特定日期門票,開放時間為每日上午10時至下午5時,下午4時開始園區會陸續將動物放置到室內晚上休息區,因此在關閉前一小時就會停止售票。電話:(323)644-4200,地址:5333 Zoo Dr, Los Angeles, CA 90027,官網:http://lazoo.org/。門票成人22元,長者(62歲以上)19元,兒童(兩歲至12歲)17元,兩歲以下小童免費,停車費免費(特別日子除外)。