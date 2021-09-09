洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛杉磯時尚街Melrose大道7300號街區，本周二再次發生持槍搶劫，當時兩女一男購物後正在喝咖啡小憩，兩名持槍搶匪突然出現在他們面前，十數秒内洗劫了受害人放在咖啡桌上至少四個購物袋和提包、錢包和手錶，揚長而去。（翻拍自商家錄像）

洛杉磯市的Melrose步行街，是亞裔在内的南加州藝術青年和時尚 人士，周末最喜歡去淘寶的知名時尚區之一。但最近數月該區連續發生當街搶劫和攻擊事件，讓不少民眾望而卻步。警方9日尋求公眾幫助，緝拿兩名持槍在逃劫匪，兩嫌在本周早些時候光天化日下當街持槍洗劫三名遊客，震驚社區。

負責調查搶案的洛杉磯市警察 局表示，持槍搶劫發生在本周二（7日）下午4點55分左右，地點在時尚區Fairfax一帶的Melrose大道7300號街區。商家提供的現場監控顯示，當時兩女一男購物後正在一家餐館外的便道上坐著喝咖啡 ，兩名搶匪突然出現，用手槍對著三人開始搶劫，被搶的三人均沒有反抗。搶匪在十數秒内洗劫了受害人放在咖啡桌上至少四個購物袋和提包、錢包和手錶，揚長而去。

警方表示，受害人沒有反抗，現場沒有人受傷，但因爲當時正是下午購物高峰時段，相信有不少目擊者，希望任何目擊和知情者提供線索，洛市警察局電話877-LAPD-247。

當地居民和商家均表示，Melrose一直是個歡樂祥和的地方，很多藝術家和時尚人士來這裏淘寶，尤其是現在商家逐漸恢復營業，周末遊人很多，平常購物和遊玩的人有不少，附近的居民平常沒事也喜歡到上街走走，看看時尚，完全不覺得安全有什麽問題。但從今年年初開始，這一地區街頭犯罪急劇上升，而且搶匪都携帶槍支或攻擊性武器，不僅客人害怕，商家也提心吊膽。

今年8月，Fairfax時尚區一家鞋店的工作人員在一場抽獎活動中與人發生爭執後，在自己的店門前遭到槍殺。警方隨後逮捕了一名16歲的嫌疑人。

今年3月，一名男子在西好萊塢的Melrose大道上被兩人持槍搶劫，搶匪不但洗劫受害人，還對其拳打脚踢。今年2月，警方也接到多起當街搶劫和攻擊事件，也均發生在Melrose大道及附近地區。警方表示，多起搶案的一個共同點是，搶匪似乎專門鎖定戴勞力士手錶或其他貴重珠寶首飾的行人和遊客，伺機搶劫。

附近一名韓裔老闆表示，以前他們的第一要務是做好食品，讓遊人品嘗到一流美食。但現在犯罪如此猖獗，美食也吸引不來遊客。一商家表示，該地區數月來持續發生的當街持槍搶劫，讓愈來愈多人害怕到這裏來購物，而搶匪屢屢得手，更加猖獗。