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華埠服務中心舉辦青年獎學金頒獎典禮 十人獲2萬

記者張宏／洛杉磯報導
華埠服務中心8日舉辦2021年青年獎學金線上頒獎典禮，今年有十名亞裔學生獲得獎學金。（zoom截圖）
華埠服務中心8日舉辦2021年青年獎學金線上頒獎典禮，今年有十名亞裔學生獲得獎學金。（zoom截圖）

華埠服務中心8日舉辦2021年青年獎學金線上頒獎典禮，今年有十名亞裔學生獲得獎學金，聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)為學生線上頒發證書，鼓勵他們在大學期間找到人生方向。

該獎學金由華埠服務中心董事會主席鄺之才(Henry Kwong)和Margret Kwong伉儷，及李鐵生(Tit Li)醫師和黃雅雲(Nga Wan Wong)醫師伉儷提供。他們對於莘莘學子的栽培與支持在過去三年不曾間斷。總金額達2萬元的獎學金，讓十名優秀學生每人可獲2000元的升學補助。

華埠服務中心執行長伍競群（Peter Ng）表示，今年很多申請者都很優秀，希望他們未來更好。感謝很多華人捐贈者無私的捐贈和幫助，沒有他們，這個獎學金項目就無法進入第三屆。入選的十名學生，皆來自洛縣低收入家庭，課外之餘在華埠服務中心擔任志工，協助輔導其他年紀較輕學生課業。他們是社區未來的希望，希望他們畢業之後能回到服務中心，回饋社區。

聯邦眾議員趙美心表示，華埠服務中心成立於1971年，從華埠美以美教會的一個小房間為辦事處，慢慢發展到今天，她為其感到驕傲和自豪，感謝他們這麼多年對華裔社區的幫助和服務。她恭喜這些獲得獎學金的學生，希望他們在大學能找到人生方向，像她本來只是在大學就讀計算機科學，但是一次偶然機會讓她認識到參政對改善亞裔社區福祉的重要性，因此激勵她從蒙市議員一路成長到聯邦眾議員。

獲取獎學金的學生有史丹佛大學的Grace Chow、爾灣加大的Jessie Huang、聖地牙哥加大的Julia Yu、Leila Yu、Tiffany Yuen和Ying Yin Tan，河濱加大的Meiting Yu和Yingqi Guan、洛杉磯加大的Phanuphong Techasiri、柏克萊加大的Steven Ea。

被史丹佛大學錄取的Grace Chow表示，她高中就對生物很有興趣，希望以後在大學能更加鑽研學術，感謝華埠服務中心及捐贈者的愛心和支持。在聖地牙哥加大就讀公共健康的Julia Yu表示，她高中期間從事義工，從中學習很多，也更加了解社區。這個獎學金對他們很重要，可助力他們飛向更遠的地方，未來學成也會回饋社會。

聯邦眾議員趙美心為學生線上頒發證書，並鼓勵學生在大學期間找到人生的方向。（zoo...
聯邦眾議員趙美心為學生線上頒發證書，並鼓勵學生在大學期間找到人生的方向。（zoom截圖）
華埠服務中心8日舉辦2021年青年獎學金線上頒獎典禮，今年有十名亞裔學生獲得獎學...
華埠服務中心8日舉辦2021年青年獎學金線上頒獎典禮，今年有十名亞裔學生獲得獎學金。（zoom截圖）

華埠 眾議員 亞裔

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