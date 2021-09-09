二手車市場交易反常 南加華人賣車不賠反賺

加州汽車市場近期出現反常跡象，不少華人出售二手車的價格，都比當年買入價還高。(unsplash）

洛杉磯居民劉女士，近期因為工作原因得賣車，忍痛將開了兩年多的特斯拉 Model 3賣掉，沒想到非但沒有折價，反而還賺了近2000元，這讓她驚呼真是賺了！事實上，加州 汽車市場近期出現反常跡象，不少華人出售二手車 的價格，竟比當年買入價還高，相當於是免費開了幾年車，在賣出時還能小賺一筆。

劉女士表示，近期因工作原因要搬到東部，原本打算將買了兩年多的特斯拉Model 3運過去，但一查洛杉磯地區的二手車價格，果斷決定賣車。她是兩年前購買特斯拉Model 3，稅前價格是3萬8990元，買入時因為加州政府有清潔空氣退款（Clean Air rebate）與1875元的聯邦抵稅額，所以基本等於免掉銷售稅。該車最近以4萬500元的價格賣給車行，「不賠反賺」讓她不禁感慨，特斯拉不僅買其股票是投資，買車也是投資。

這種異常現象不單發生在劉女士身上，曾女士分享她近期的賣車經驗也說，「我賣車賣了做夢都會笑醒的好價格」。她因疫情關係人在中國內地待了近兩年，完全沒在開的保時捷 （Porsche) Cayenne S 電瓶壞了，因此她將電瓶換了之後打算將車賣掉。她說，在回國之前曾估過一次賣價，當時只能賣4萬多，因故暫時沒賣。回國一趟將車擺放了近兩年，又換了電瓶，最近想賣以為最多只能賣3萬多，沒想到近期以5萬3000元價格出售。這筆「意外財」令她想到都會笑，她鼓勵現在有賣車想法的民眾，趕緊抓緊時機賣車取好價。

目前的汽車交易情況除了讓人賣車不賠反賺之外，也有不少人脫手原本賣不出去的舊車。華人張先生表示，自己剛賣了一輛開了十年的舊車，原本以為賣不出去，沒想到賣價卻比想像中高出預期，且辦理手續只費時一小時左右，非常快速，他感覺二手車在車市現在是相當搶手。