我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8月猛增420萬確診 拜登「6計畫」今秋加強防疫

15房客染疫亡 佛州房東：不打疫苗就搬走

洛杉磯台美商會推廣奇諾市一家成功華商

記者啟鉻／奇諾市報導
洛杉磯台美商會一行造訪華資公司Karat by Lollicup。（記者啟鉻／攝影）
洛杉磯台美商會一行造訪華資公司Karat by Lollicup。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯台美商會（TACCLA）成員，8日午後造訪奇諾市的華資Karat by Lollicup公司，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組組長劉倫正應邀參加。台美商會會長劉雅薇表示，商會每個月主要推廣一個企業，幫助台美中小企業做宣傳，希望對企業發展有所幫助。

影音來源：記者啟鉻

華資公司Karat by Lollicup是近年來全美迅速發展的食品及餐飲業包材製造商及銷售商，劉雅薇等人獲得營運長王姿容（Joanne Wang)接待。王姿容先介紹該公司成立於2000年，創辦人兼任執行總裁（CEO）是俞宗明（Alan Yu），主要提供一次性使用環保產品，包括一次性塑膠杯、紙杯、餐具、吸管、環保餐盒及一次性環保包裝等。

近年來，該公司為持續發展客戶提供更多環保選擇，同時增加最新產品：個人防護用具。公司服務對象包括全美食品行業餐飲連鎖店及各類規模的本地餐廳。2021年4月間，Karat Packaging 成功上市，市價超過3億美元。公司除了加州主要倉儲，陸續增加德州、南卡、西雅圖、新澤西、夏威夷的倉儲，方便用戶發貨/取貨。

洛杉磯台美商會一行在聽取該公司發展說明後，還參觀了其廠區車間，結束後與返回公司的創辦人俞宗明交流並合影。俞宗明說，公司從成立到現在，尤其在新冠肺炎疫情發生後，面對市場快速變化，公司抓住機會增加新產品，不斷贏得成功發展機遇。

劉雅薇表示，洛杉磯台美商會7月11日舉辦一次線上活動，主題是連鎖加盟研討會，對該公司成功經歷作了介紹，成員也很期待參訪該公司。商會希望對成員企業做推廣，也希望對企業發展有幫助。洛杉磯台灣貿易中心主任林鳳珠也應邀參訪。

洛杉磯 台灣 加州

上一則

慣盜三天兩入華人家 搬保險箱、地板匍匐前進全被錄

延伸閱讀

洛城華埠老人大廈電梯終修復 紓解老人每天爬樓噩夢

洛城華埠老人大廈電梯終修復 紓解老人每天爬樓噩夢
全美第二大學區LAUSD將要求12歲以上學生強制接種疫苗

全美第二大學區LAUSD將要求12歲以上學生強制接種疫苗
快搶！紐約─洛杉磯來回機票不到100元

快搶！紐約─洛杉磯來回機票不到100元
反仇恨犯罪 9/18音樂會促和諧

反仇恨犯罪 9/18音樂會促和諧
航運商會喊徵船舶碳排費

航運商會喊徵船舶碳排費
布碌崙商會訪小商家 助申請洪災補償

布碌崙商會訪小商家 助申請洪災補償

熱門新聞

一些中國父母紛紛「以愛之名」阻止孩子入美籍讓其回國盡孝。（檔案圖片）

中美不睦 中國父母阻子女入美籍 「回家啃老也沒關係」

2021-09-03 13:48
中國境內機場，留學生排著很長的隊伍。（留學生提供）

中國留學生赴美直飛航班 出發前被取消 要求改轉機

2021-09-02 02:20
紅岩峽谷地貌特殊，色彩艷麗。（蕭愛提供）

加州竟也藏赤壁 怪石嶙峋景美如畫

2021-09-02 14:59
房子裝修到一半，工人跑路的現象，近日在南加州屢屢發生。（讀者提供）

世說新聞／裝修到一半工人突跑路 坑慘買房華人

2021-09-04 13:34
華人家小偷破窗入，見主人在家就罵人還用鐵棍敲打。（天普分局臉書）

洛縣華人家小偷破窗入 見主人在家隔門大罵 還用鐵棍敲牆

2021-09-07 21:00
加州汽車市場近期出現反常跡象。（美聯社）

世説新聞／賺大了 華女開這車兩年 賣時增值上千元

2021-09-07 21:14

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇

詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇