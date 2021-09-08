洛市消防員和警察反對疫苗強制 擬提告希望取消強制
洛杉磯市數百名消防員和警察正在努力推遲強制接種新冠病毒疫苗的決議，認為此舉違憲，他們有權決定自己的身體。
「為消防員自由而戰組織」（Firefighters 4 Freedom）領導人John Knox表示，這不是是否想接種疫苗的問題，他們的重點是每個人應該在是否接種疫苗有選擇。
「為消防員自由而戰」組織是由一群洛杉磯市消防員發起的組織，他們網站上標識的宗旨是，停止為所有城市僱員以及這個偉大國家的公民強制接種疫苗。他們的目標是，在不受審查的情況下，為人們帶來教育和真相。
民主黨人，洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）和市議會主席Nury Martinez在7月27日的一項法令中宣布，他們將在市府僱員中推行強制性接種疫苗政策。市府僱員必須提交疫苗接種證明或每周陰性測試。這項法令上個月由市長簽署，洛市議會一致通過。
賈西提市長網站的一份新聞稿稱，這是因為具有高度傳染性的Delta變種繼續傳播，導致洛縣和全國各地未接種疫苗人群的病例、住院和死亡人數激增。
代表警察和消防員的工會警告說，因未接種疫苗而終止警消的工作，此舉會降低該市的安全性。
Knox表示，他們正計劃在法庭上與疫苗強制令作鬥爭。消防員和警察認為強制接種疫苗的規定在聯邦和州級都是違憲的。所以對他們來說，他們有權決定對自己的身體做什麼，而不是被告知需要做什麼。
為消防員自由而戰組織的律師Kevin McBride，計畫根據加州憲法中的隱私條款挑戰法律。McBride說，他的客戶的權利受到該州「醫學實驗法」（ Medical Experimentation Act）的保護。該組織目前有 350 名成員。
洛市市長賈西提發表聲明說，Delta變種繼續傳播，現在人們接種疫苗比以往任何時候都重要。這一要求對於保護市府員工和洛杉磯民眾的健康和安全至關重要。
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