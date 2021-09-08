洛市消防員和警察反對疫苗強制 擬提告希望取消強制

為消防員自由而戰組織（Firefighters 4 Freedom）正計劃在法庭上與疫苗強制令作鬥爭。（Firefighters 4 Freedom網站）

洛杉磯 市數百名消防員和警察 正在努力推遲強制接種新冠病毒疫苗 的決議，認為此舉違憲，他們有權決定自己的身體。

「為消防員自由而戰組織」（Firefighters 4 Freedom）領導人John Knox表示，這不是是否想接種疫苗的問題，他們的重點是每個人應該在是否接種疫苗有選擇。

「為消防員自由而戰」組織是由一群洛杉磯市消防員發起的組織，他們網站上標識的宗旨是，停止為所有城市僱員以及這個偉大國家的公民強制接種疫苗。他們的目標是，在不受審查的情況下，為人們帶來教育和真相。

民主黨人，洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）和市議會主席Nury Martinez在7月27日的一項法令中宣布，他們將在市府僱員中推行強制性接種疫苗政策。市府僱員必須提交疫苗接種證明或每周陰性測試。這項法令上個月由市長簽署，洛市議會一致通過。

賈西提市長網站的一份新聞稿稱，這是因為具有高度傳染性的Delta變種繼續傳播，導致洛縣和全國各地未接種疫苗人群的病例、住院和死亡人數激增。

代表警察和消防員的工會警告說，因未接種疫苗而終止警消的工作，此舉會降低該市的安全性。

Knox表示，他們正計劃在法庭上與疫苗強制令作鬥爭。消防員和警察認為強制接種疫苗的規定在聯邦和州級都是違憲的。所以對他們來說，他們有權決定對自己的身體做什麼，而不是被告知需要做什麼。

為消防員自由而戰組織的律師Kevin McBride，計畫根據加州憲法中的隱私條款挑戰法律。McBride說，他的客戶的權利受到該州「醫學實驗法」（ Medical Experimentation Act）的保護。該組織目前有 350 名成員。

洛市市長賈西提發表聲明說，Delta變種繼續傳播，現在人們接種疫苗比以往任何時候都重要。這一要求對於保護市府員工和洛杉磯民眾的健康和安全至關重要。