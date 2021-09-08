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FASCA橙縣分會以和平天燈祈願支持台灣參與聯合國

橙縣訊
諮詢導師張珮鑾(左排一)、助理導師石若辰(左排二)帶領青年文化志工們在天燈上簽名及祈願。
諮詢導師張珮鑾(左排一)、助理導師石若辰(左排二)帶領青年文化志工們在天燈上簽名及祈願。

2021年第76屆聯合國大會將於9月14日在紐約聯合國總部開議，FASCA海外青年文化志工協會-橙縣分會，9月4日在橙縣華僑文教服務中心，舉辦「支持台灣參與聯合國-和平天燈祈願會」，表達青年文化志工們支持台灣參與聯合國的祈願。

橙僑中心蔣翼鵬主任致詞時表示，從去年開始新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐全球，不僅重創經濟，也影響各國民生及教育。台灣面對嚴峻疫情仍積極與其他需要援助的國家分享防疫經驗，並捐賑防疫物資，善盡世界公民責任。在這不尋常的一年，全球共同合作才是抗疫最成功的關鍵。

FASCA橙縣分會諮詢導師暨僑務委員張珮鑾則表示，台灣防疫表現堪稱模範國家，台灣國際醫療水準評比名列前茅，科技化公衛管理系統的防疫成績，可成為全球可信賴的公衛最佳合作夥伴，聯合國應秉持正義原則，維護世界每一個國家公平參與聯合國的權利。

今年FASCA橙縣分會支持台灣參與聯合國的文宣海報，由曾返台灣到平溪放天燈的助理導師高郁翔設計，他和張仁鐠堅信長輩傳承「有願就有力量」的信念，兩人就地取材手工製做紙天燈，寫有「天佑台灣」及聯合國視覺和台灣地圖合而為一。希望啟發新學員聲援台灣參與聯合國，同時也為疫情受難者及世界和平消災祈福。

當天副會長杜貞儀代表全體學員以五彩電子棒點燈，每位出席學員在天燈上簽名並貼上有台灣特色的文創贴紙，傳達支持台灣參與聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals)的心願。學員也手持印有「Taiwan Can Help」、「 TAIWAN in UN」、「 Keep Taiwan Free」及台灣黑熊戴口罩的舉牌，呼籲聯合國依循普世價值。

祈願及祈福活動尾聲由FASCA寶島綜藝團 (Formosa Performing Arts Group) 領唱「We are the World」，大家在演唱四海一家的溫馨氛圍中，祈願聯合國秉持世界和平宗旨， 不分國籍互助友愛，未來台灣能跨越挑戰，順利參與聯合國。

 

 

FASCA橙縣分會9月4日在橙僑中心舉辦「支持台灣參與聯合國-和平天燈祈願會」，...
FASCA橙縣分會9月4日在橙僑中心舉辦「支持台灣參與聯合國-和平天燈祈願會」，表達青年文化志工們支持台灣參與聯合國的祈願。圖一排左五為橙僑中心主任蔣翼鵬、左六為僑務委員暨諮詢導師張珮鑾。

台灣 聯合國 防疫

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