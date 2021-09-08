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洛縣檢察官痛批檢察長改革開倒車 稱遭報復 現提告

記者丁曙／綜合報導
檢察官哈塔米在罷免檢察長賈斯康集會上演講。（Hatami Instagram）
檢察官哈塔米在罷免檢察長賈斯康集會上演講。（Hatami Instagram）

洛杉磯縣資深檢察官哈塔米（Jonathan Hatami）9月3日（上周五）向洛杉磯縣高等法院遞狀，聲稱自己被誹謗、不能升職、適任性受質疑、工作環境充滿敵意，因為他持續批評檢察長賈斯康（George Gascon）的司法改革指令。對此，檢察長辦公室7日拒絕發表評論。

哈塔米是洛縣地檢署兒童保護科檢察官，曾經起訴Jose Cuatro和Maria Juarez案件，這對夫婦被控謀殺和虐待他們四歲的兒子Noah並致其死亡。哈塔米也是起訴 Isauro Aguirre 和Pearl Fernandez案的兩名檢察官之一，男女被告分別被判處死刑和終身監禁不得假釋案，因為他們虐殺了Pearl Fernandez的八歲兒子Gabriel。

根據哈塔米提交的法庭文件，自2020年 12 月賈斯康上任以來，停止執行加州的「三振出局法」（three-strikes law），終止使用死刑，並且創立一個審查委員會要讓執法人員承擔更多責任。哈塔米對賈斯康的改革提出批評，導致了自己的工作環境充滿敵意，而且對他的報復仍在繼續。

訴訟稱，賈斯康故意拒絕分派他起訴複雜的虐待兒童和謀殺案，作為不遵守他的指示的懲罰，並將會影響哈塔米獲得晉升所需要的工作表現和能力。今年8 月賈斯康將 15 名檢察官從三級晉升到四級，但是，排除了擁有「完美的工作記錄、積極的績效評估，和多起備受矚目的案件和審判」的哈塔米檢察官。

訴訟稱，賈斯康在去年 10 月 27 日接受「Crime Story」（犯罪故事）採訪時說，「有些人會不高興，……要麼成為內部恐怖分子，要麼離開。我當然知道如何處理這兩個問題」。 去年 11 月 18 日，賈斯康接受 Spectrum News 1 採訪時表示，在 Gabriel Fernandez 命案中，哈塔米尋求被告Aguirre死刑的唯一原因，是他的自尊心受到傷害，Aguirre 以錯誤的方式頂撞了哈塔米，而且拒絕哈塔米提出的認罪協議。訴訟稱，賈斯康的評論「明顯是虛假的」，意在損害哈塔米的聲譽和履行職責的能力。

去年 12 月 11 日，賈斯康的過渡團隊發言人薩博 (Maxwell Szabo) 發推文稱，「對公共安全的最大威脅，是檢察官流氓集團及其他們在警察工會的朋友」，並稱該評論是針對哈塔米的。訴訟稱，六天後薩博在 Fox 11上說，「哈塔米先生似乎在他的職業生涯後期有了一個深刻的發現。與任何其他工作場所一樣，如果你不做老闆讓你做的事情，你可能會受到紀律處分。」

檢察官哈塔米3日向洛杉磯縣法院狀告賈斯康打擊報復。（Hatami Instagr...
檢察官哈塔米3日向洛杉磯縣法院狀告賈斯康打擊報復。（Hatami Instagram）

檢察官 工作 洛杉磯

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