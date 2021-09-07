加州新增15億救濟小企業和非盈利機構 本周起申請

加州非盈利機構執行主任Jan Masaoka。（記者楊青／攝影）

新一輪加州 小企業／非盈利機構新冠疫情 救濟金計劃（California Small Business and Nonprofits COVID-19 Relief Grants Program）再增總額達15億元撥款，目標對象是小型企業和小型非盈利機構，包括獨資企業和完全自願性質的非盈利組織。申請從本周開始，至9月30日截至。

救濟金計劃申請管理部門表示，這可能是疫情期間加州最後一輪對小企業和非盈利組織的補助計劃，符合條件的小企業和非盈利機構可善加利用。

加州小企業／非盈利機構新冠疫情救濟金計劃實施管理負責人Everent Sands，7日表示，此波疫情救濟金可能是加州最後一波的小企業和非盈利機構救助計劃，之前加州已有好幾次救濟計劃，但很少專門針對非盈利組織，所以也特別鼓勵非盈利組織申請。此波救濟金申請過程簡單，申請和資金到位時間也很短，預計約一個月時間就可以完成審核。到目前爲止，加州大約已處理了50萬件小企業救濟金申請案。

Sands表示，一個小企業只能申請一次，如果之前已成功獲得加州救濟金，可以申請一個聯邦的救濟項目，但不能申請兩個都是州的項目。公司的成立時間在2019年6月1日之前，能夠證明受疫情影響，其2020年收入比2019年有損失，都符合資格。如果之前已申請加州的小企業救濟金但一直處於等待名單，或之前根本沒有得到救濟，可以在從波計劃提出申請，看看自己是否符合條件。申請的小企業和非盈利機構需要提供2019年稅單，收入為110萬至200萬元的小企業或非盈利組織，最高可獲得2萬5000元救濟金。

目前相關申請資訊在Https://CArelifegrand.com，和https://business.ca.gov都可以查到和申請， 申請人也可以打888-612-4370諮詢。加州小企業／非盈利機構新冠疫情救濟金計劃同時與加州藝術學會、加州博物館協會的網站合作，這些網站也可以幫助申請者搭建信息，包括指導視頻等，可以有很好的參考。

來自洛杉磯 、佛雷斯諾和聖荷西的三位小企業主，和非盈利機構的負責人，當天也分享他們之前成功申請加州疫情救濟金的經驗。

佛雷斯諾農村社區服務中心主任Mary Jane表示，他們中心主要是菲律賓裔的農民組織，2020年面對乾旱，灌溉用水有限，處境非常艱難，所以決定申請政府救濟補助，但一度兩次都被列入等待名單中，理由說他們不是非盈利組織，但最後經過補充文件和多方溝通，終於收到5000元救濟金。

洛杉磯Bridge Builders基金會主任Earl Jones表示，疫情發生之後他們部分服務關閉，他開始為一些非盈利組織做一些支持工作。他說，他申請非盈利組織救濟金手續非常簡單，時間很短，只是提供了一些文件，就通過了。