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加州亞太裔立法黨團呼籲亞太裔在州長罷免選舉投No

洛杉磯訊
加州州議會亞太裔立法黨團呼籲亞太裔居民在州長紐森（如圖，本報檔案照）罷免選舉中投下「反對票」。
加州州議會亞太裔立法黨團呼籲亞太裔居民在州長紐森（如圖，本報檔案照）罷免選舉中投下「反對票」。

加州十位亞太裔立法者組成的加州州議會亞太裔立法黨團（APILC），公開表達對州長紐森的大力支持，並呼籲加州選民在今年 9 月的罷免選舉中投下「反對票」。

該黨團指出，「作為我們的州長，紐森在前所未有又極具挑戰性的時期，扮演著稱職且出色的角色。此外，州長長期支持亞太裔社區，其政府組成更是加州歷史上最多元化的政府之一，許多亞太裔代表都扮演著關鍵的決策者。」

立法黨團主席、加州參議員潘君達博士（Dr. Richard Pan）表示：「州長紐森願意聽取亞太裔社區的意見。當我們面臨激增的仇恨攻擊時，他支持我們並簽署了《亞太裔公平預算案》（API Equity Budget），提供高達1.565 億美元的資金，專注於打擊反亞裔仇恨問題。州長紐森還任命加州眾議員邦塔 （Rob Bonta） 為加州檢察長。作為亞太裔，邦塔的生活經歷有助於領導打擊系統性歧視和種族主義仇恨。現在，亞太裔必須站出來，在這場不必要的罷免選舉中投下反對票。」

 包括簽署反亞太裔歧視的預算案、任命亞太裔為政府要角、打擊仇恨犯罪，以及支持促進多元包容的政策，州長紐森一再證明其在艱難時刻能發揮領導作用。因此，立法黨團和亞太裔社區的領導者團結在其身後給予支持。

目前每位符合投票資格的加州選民，都應已收到通訊選票，並應於 9 月 14 日選舉日前交回該選票。

立法黨團前任主席、加州眾議員邱信福（David Chiu）指出：「加州居民應行使他們的投票權，並採取立場支持州長紐森。我見證了他如何認識及理解亞太裔居民特有的需求和擔憂。我們必須對罷免投下反對票，否則，加州的未來堪慮。」邱信福長期支持州長紐森，其擔任舊金山市議會主席期間與紐森有著密切合作的機會。

加州眾議員羅達倫（Evan Low）則說道：「在我們持續應對新冠疫情，和反亞太裔的仇恨犯罪所帶來的挑戰之時，加州在經濟和公民權利方面有著穩健的進步。 我們支持州長紐森。」

罷免選舉的投票率一直以來都偏低。民調顯示這場選舉將會勢均力敵，許多專家為此表示擔憂。如果州長紐森不能獲得多數選票支持，包括打擊亞裔仇恨的預算，以及無數其他具有前瞻性的政策，都將在右派候選人的指導下面臨倒退。

 潘君達對此重申；「川普和共和黨在這場罷免選舉中的言論，正是激起反亞裔仇恨的主因。 若想保護我們的社區，我們必須對罷免投下反對票。」

加州 紐森 亞裔

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