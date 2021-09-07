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應對假日季 沃爾瑪招聘2萬人 南加估計招聘數百人

河濱訊
沃爾瑪公司在內陸多個地點舉辦招聘活動。（PE.com）
沃爾瑪公司在內陸多個地點舉辦招聘活動。（PE.com）

臨近年末假日增多，也就是美國當地居民俗稱假日季或購物季，為應對出貨量擴張，南加沃爾瑪（Walmart）及山姆俱樂部（Sam's Club）正加緊招人，彌補人力不足。近期在內陸多個發貨中心，舉辦招聘活動。

沃爾瑪公司預計在全美招聘2萬名員工，南加當地招人是這次招聘活動的一部分，需求崗位包括訂單填寫、貨運處理、叉車司機、技術及管理人員等，以填補250個發貨配送中心人力空缺。雖然該公司並未說明計劃在南加招聘多少員工，但估計也有數百人。這次招聘活動也突出反映在過去兩年間，沃爾瑪公司線上銷售業務量增加了103%。

據電子商務研究與媒體平台Digital Commerce360估計，2020年全美線上交易支出總額是8611.2億元，佔零售總額的21.3%，這是至少20年來最高增值，是2019年增長15.1%的近三倍。

據悉，需求的全職、兼職職位將是永久性的，供應鏈工人平均薪水是每小時20.37元。沃爾瑪公司表示，醫療保險每個支付期平均是30.50元，接種COVID-19疫苗將獲得150元獎勵金。

自9月8日（周三）至9日（周四）上午9時至午後6時，在內陸如下發貨配送中心地點舉辦招聘活動：6750 Kimball Ave. Chino；1600 Agua Mensa Road, Colton；356 Fleetwood Dr. Riverside；1001 Columbia Ave. Riverside；4250 Hamner Road, Eastvale；13550 Valley Blvd. Suite B， Fontana；21101 Johnson Road, Apple Valley；22722 Harley Knox Road， Perris。

求職申請者也可網上申請：careers.walmart.com。

沃爾瑪 南加 醫療保險

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