幫幫忙基金會捐贈防疫貨櫃馳援台灣邦交國

幫幫忙基金會創辦人鮑潘曉黛（左）、聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理蒂莫西·哈里斯（Timothy Harris）。（記者謝雨珊／攝影）

新冠肺炎病毒肆虐全球，死亡人數持續上升。幫幫忙基金會為扶弱濟貧救災，捐贈防疫 物資貨櫃到非洲、中南美洲和亞洲各國。該會創辦人鮑潘曉黛6日在記者會上宣布，第38個載滿防疫物資的貨櫃將啟航，運往拉丁美洲及加勒比海地區的中華民國邦交國聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Federation of St. Kitts and Nevis），該聯邦總理哈里斯（Timothy Harris）親抵現場向善心人士及台灣致謝。

在新冠疫情 下，聖克里斯多福及尼維斯聯邦11月又將遇颶風 季，疫情加上颶風侵襲更需要幫助。該國總理哈里斯表示，每年颶風季帶來的災情嚴重影響人民生活，這次透過幫幫忙基金會取得捐贈物資。所需物資包括5000瓦特發電機、衛生防疫包、飲用水、急救包、毛毯、手電筒、露營帳篷、雨衣、雨鞋、安全帽、安全手套、電鋸、燃料箱組、獨輪手推車、沙包、鋼線剪、老虎鉗、AA電池、D電池、AAA電池等。

鮑潘曉黛表示，每個國家遇到的災難及需求不同，像是海地時常有地震，其他國家則遇到電力不足等問題，義工們均根據各國的需求，捐贈適合的防疫物資。她強調，聖克里斯多福及尼維斯聯邦每年11月遭遇颶風季，哈里斯總理未雨綢繆，尋求善心人士的幫助。

除此之外，幫幫忙基金會也將準備運送第三個貨櫃到海地。鮑潘曉黛說，每個貨櫃載運價值20萬美元的防護用品，其中包括防護衣、發電機、隔離面罩、口罩、消毒洗手液、以及該國所需物資等，共同對抗病毒，全力捍衛人民健康和生命。她鼓勵廠商及善心人士捐款，善款將全額用於物資上。幫幫忙基金會為非營利機構，捐款也可抵稅。有興趣捐款或有任何疑問，可撥打213-626-7676詢問詳情。