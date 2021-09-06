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勞工節選舉衝刺 加州州長和挑戰者齊向亞裔拉票

記者丁曙／洛杉磯報導
共和黨候選人艾德勒（右）4 日在「亞裔支持罷免集會」上，為海軍Daniel Luiz的頭盔簽名。（Getty Images）
共和黨候選人艾德勒（右）4 日在「亞裔支持罷免集會」上，為海軍Daniel Luiz的頭盔簽名。（Getty Images）

加州州長罷免選舉14日投票僅剩一周時間，勞工節長周末成為兩造攻防的主戰場，州長紐森（Gavin Newsom）請來了重量級民主黨大將助陣，並深入洛杉磯華埠向華人拉票；而挑戰者艾德勒（Larry Elder）也在加州舉辦多場造勢活動拉抬聲勢，並出席亞裔支持罷免集會向亞裔拉票。

麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）具有全國知名度和號召力，她和明尼蘇達州聯邦參議員克洛布查爾（Amy Klobuchar）4日來到南加州為紐森助選，她們向加州選民特別是民主黨支持者傳遞重要信息：罷免成敗取決於選民投票率。此外，副總統賀錦麗（Kamala Harris）也將於7日在北加州為紐森造勢會站台。

據加州公共政策研究所（PPIC）的數據，當前加州登記選民（registered voters）中，民主黨占47%，共和黨占24%，以及獨立派占23%。所以，只要提高民主黨選民投票率，紐森將繼續穩坐州長寶座。隨著加州罷免選舉進入主場，博彩市場動向也有利於州長紐森。據博彩網站預測，勞工節前夕州長紐森達到了自 7 月初以來最強勁的民意支持度，在罷免選舉中可能投票的選民調查顯示對紐森很有利。

有心入主州府的挑戰者，也抓住9 月 4 日至6 日勞工節長周末，在加州各地頻頻集會和造勢。在挑戰者中民調領先的州長候選人艾德勒（Larry Elder）在長周末組織了多場活動。9 月 4 日他去橙縣西敏寺的亞洲花園購物中心（Asian Garden Mall），出席了「亞裔支持罷免集會」（Asian Rally for Yes on Recall）向亞裔選民拉票，並為美國海軍青年Daniel Luiz的頭盔簽名。 5日（星期日）訪問Oroville大壩同加州第一選區國會眾議員Doug LaMalfa 聯手造勢，然後又去Durham 公園集會。6日上午他去自由之路浸信會（Freedom's Way Baptist Church）集會，下午又在千橡購物中心（Thousand Oaks Mall）造勢，請來名嘴助陣。

此外，另一位共和黨挑戰者、真人秀明星、前奧運冠軍變性人詹納（Caitlyn Marie Jenner），勞工節長周末也在Oxnard集會造勢。

州長5日深入洛杉磯華埠向華人拉票，（左起）李天薇、趙美心、紐森、周本立、馬永昌。...
州長5日深入洛杉磯華埠向華人拉票，（左起）李天薇、趙美心、紐森、周本立、馬永昌。（周本立臉書）

加州 紐森 亞裔

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