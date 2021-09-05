幼童搭機全程戴口罩 航空公司政策不合情理？

帶年幼的孩子旅行原本就不容易，疫情期間更是如此。（美聯社）

帶著年幼的孩子乘飛機可能是一種令人擔憂的體驗，在疫情 期間更難。最近一些乘客反映，未能得到航空公司的合情對待。

商業內幕(Business Insider)網站報導，旅客Ryan Whitney Harris和丈夫、七歲的女兒、三歲的兒子6月從洛杉磯前往田納西州 時就遇到不快。雖然她竭盡全力讓三歲的孩子保持一直戴口罩 ，但孩子不斷哭泣、尖叫和蹬腿，而空乘人員一直監督他們，態度粗魯也根本不在乎。

Harris途中給兒子一包零食，而空乘人員竟要求兒子在每吃一口之間戴上口罩。此外空乘人員也不允許她陪同兒子一起進洗手間，但三歲的兒子很害怕。Harris表示她也不敢對抗，因為害怕會被趕下飛機。

西南航空公司未回復商業內幕的多次置評請求。不過Harris向航空公司投訴，公司回信表示抱歉。商業內幕報導指出，雖然聯邦法規規定，不遵守口罩規定的人將被拒絕旅行。但航空公司在對待小孩時是否過於嚴厲？

華府的消費者權益倡導組織Travelers Unite，其總裁兼聯合創始人Charles Leocha就認為如此，「堅持讓兩、三歲的孩子一直戴口罩的航空公司，將永遠面臨問題，把一個兩歲孩子當作一個30歲的人來對待是愚蠢和不自然的」。

4月時就有一個家庭在他們兩歲的孩子無法戴上口罩後，被命令離開西南航空公司的航班。涉及西南航空公司和其他航空公司的幾起類似案件，在整個夏天都成為頭條新聞。8月有另一位母親反映說，一名空乘人員甚至告訴她，可以將口罩黏在她蹣跚學步的孩子的臉上。目前這位母親已經收到航空公司的道歉。

為了減少發生爭執的可能性，Leocha建議在飛行前，「父母應該幫助年幼的孩子練習戴口罩，這樣孩子們在飛行過程中戴口罩會舒服一些」。但是，他仍認為責任也落在航空公司身上，「應該讓常識佔上風」。