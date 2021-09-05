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加州州長籲華裔投票反對罷免 支持多元化和移民

記者李雪／洛杉磯報導
紐森造訪洛杉磯華埠。（記者李雪／攝影）
紐森造訪洛杉磯華埠。（記者李雪／攝影）

加州州長紐森的罷免選舉，9月14日是投票最後一天，也是通訊投票必須寄回各縣選務處的截止日。這場選舉在全國備受關注，而在距投票截止日還有九天之際，紐森5日來到洛杉磯市華埠，會見華裔社區領袖和官員。該項造勢活動意在敦促民眾投票反對罷免案，並對移民社區強調對手的反移民和排外傾向。

影音來源：記者李雪

當天活動得到華埠不少僑界人士到場支持。紐森敦促民眾對罷免案投反對票，指出這是對多元化、進步，以及對難民和移民的支持。

紐森表示他成長在舊金山，對該市擁有最早的華埠感到自豪，從小就認為舊金山是最多元的地方，但也知道在洛杉磯的華埠，多元化是另一個規模。加州有今天也歸功於亞太裔社區的貢獻，他感到很自豪。因此當過去四年川普政府發表仇恨言論，喚起仇外思潮時，他毫不猶豫地站出來反對。他提醒曾經的排華法案、排日政策，都在加州發生過，因此對如今的包容社會不能覺得理所當然，仍要謹記並維護。

當天到場支持紐森的國會眾議員趙美心表示，必須盡力確保這次罷免被擊敗，「我們不能讓川普的克隆人上任」，尤其紐森為抗擊疫情所做的所有事情，「我們的生命取決於這次選舉」。共和黨人正在玩的危險遊戲，無疑會將亞太裔社區的生命置於危險之中。在疫情期間，「武漢流感」或「中國病毒」的仇恨言論和種族主義詞語，令針對亞裔的暴力和仇恨犯罪劇增。而目前共和黨最熱門競選人艾德（Larry Elder）竟為這些言論辯護。

她表示如果艾德獲勝，他們將會收回移民權利，拒絕向無證移民提供教育和緊急醫療等公共福利；他們甚至還倡導終止出生公民權，「這太離譜了」。在會後的採訪中，趙美心表示對這次罷免選舉仍感到擔憂和緊張。

州眾議員周本立表示，過去幾年紐森做出不少對亞裔有利的政策，幾週前剛簽了約1.56億元預算來對抗仇恨犯罪，這對遭受仇恨亞裔犯罪的華人社區會有很大幫助。

當天活動還有州眾議員土村康郎（Albert Muratsuchi）、聖蓋博副市長廖欽和、蒙特利公園市議員羅霈霆、洛杉磯社區學院學區理事會方樹強，以及羅省中華會館主席廖美華、監事長鄺松齡、顧問馬樹榮、華埠服務中心執行長伍競群、洛杉磯華美博物館董事會主席阮桂銘等出席。

紐森造訪洛杉磯華埠。（記者李雪／攝影）
紐森造訪洛杉磯華埠。（記者李雪／攝影）
紐森造訪洛杉磯華埠。（記者李雪／攝影）
紐森造訪洛杉磯華埠。（記者李雪／攝影）

紐森 華埠 移民

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