百人獻血拯救亞凱迪亞病患 市長買午餐答謝

亞市警察工會主席Robert Rajewski（左二）、副市長鄭博仁（右三）和市長戴守真（右二）等人4日中午在亞市的墨西哥餐廳Villa Catrina，為所有捐血者購買午餐表示感謝。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞 (Arcadia )一名市民日前在網絡上求救，其親人在希望之城癌症醫院治療，需要血液尋求幫助。亞市警局4日發起民眾獻血活動，有約100名民眾參與，其中不乏從其他城市趕來的華人 。

鑽石吧華人Cindy4日專程來亞市獻血，她說，自己是O型血，正是病人需要的血型。她自身是獻血的受益人，她生小孩的時候因為大出血，輸血1萬CC（毫升），因為別人的無私幫助她才能活下來。因此，只要有獻血的機會，她都義不容辭。很多華人對獻血有誤區，以為獻血對健康不好。其實每次獻血500CC（毫升），對身體沒有影響。如果大家都不獻血，那需要的時候就沒有血來救人。

亞市警察 局與市長戴守真、副市長鄭博仁等人4日中午在亞市的墨西哥餐廳Villa Catrina，為所有捐血者購買午餐表示感謝。鄭博仁表示，大家雖然不認識這位需要幫助的亞市市民，但是大家都很積極踴躍，一百名獻血者中有一半是華人，充分展現亞市華人對社區的積極奉獻精神，也有一半是其他族裔，大家弘揚「人人為我，我為人人」的精神，很有意義。

市長戴守真近日剛在美生會的活動上獻血，他表示，亞市很多機構都有定期獻血的活動，每次獻血前，都會檢查獻血人是否合格。只有合格的人才有資格獻血，在獻血活動上華人的身影在逐漸增加。華人也在改變對獻血的誤解，獻血後身體也會造血，並不存在獻血後血液減少的問題，相反獻血也會促進血液新陳代謝。

亞市警察工會主席Robert Rajewski是這次活動執行人，他說，日前在市議會視頻上看到有人說，希望之城有亞市病人需要捐血，所以警局和市府發起獻血活動。感謝大家的幫助和熱心，希望這些血液能夠幫助有需要的人。