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蒙市警槍戰家暴男 嫌犯受傷丟槍逃

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯縣警局調查9月3日下午東洛杉磯槍擊案現場。（KTLA截圖）
洛杉磯縣警局調查9月3日下午東洛杉磯槍擊案現場。（KTLA截圖）

洛杉磯3日下午爆槍擊，蒙市警察槍戰一名家暴男，嫌犯受傷丟槍逃跑倒地，後送醫治療無生命危險，現場找到了一把槍，全案仍在調查中。

據洛杉磯縣警局（LASD）稱，槍案發生在當日1:55pm，地點在Cesar E. Chavez大道以南的Rowan大街。蒙特利公園市（Monterey Park）警方接到電話報警，有一名男子正揮舞槍支涉嫌家庭暴力（domestic violence）。但當警察趕到時，嫌疑人已經開著一輛紅色SUV廂型車離開了現場。

洛縣警局官員說，蒙特利公園市警員之前曾與該男子有過接觸，受害者和警員都認識嫌疑人，他經常出入東洛杉磯地區。隨後，蒙市警察在該地區展開搜查，並發現嫌疑人駕駛一輛紅色 SUV廂型車，從 Cesar E. Chavez 大道進入 Rowan 大街向南行駛。警察駕駛有標記的巡邏車緊追其後，並且在 Rowan大街攔截了這輛車，並讓該名男子在路旁停車。

但是，當SUV停車後，嫌疑人持槍下車逃跑。此時有一名警員向他開槍，目前尚不清楚什麼原因促使這名警察要開槍。警方說，這名男子在逃跑途中又與另一名警員交火。據調查人員稱，嫌犯繼續穿過一條小巷，在那裡他扔下了手槍，並試圖鑽入一輛旁觀者的車輛。然後，他就倒地被拘捕。

急救人員將這名男子送往醫院，因為他的上半身中槍接受治療。警方說，他無生命危險。

在追捕家暴嫌犯過程中，沒有警員受傷，但調查仍在進行中，目前沒有更多信息。任何了解該起事件的人們，請撥打323-890-5500聯繫洛杉磯縣警局兇案組。

警察 洛杉磯 SUV

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