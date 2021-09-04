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南加州1屋800人搶租 房東收取申請費

記者啟鉻╱洛杉磯報導
疫情發生後房屋出租市場熱絡。（記者啟鉻╱攝影）
疫情發生後房屋出租市場熱絡。（記者啟鉻╱攝影）

南加州新冠疫情發生後，住宅交易市場也開始熱絡。部分在洛杉磯、橙縣租住公寓房客，由於可遠程辦公，看好內陸地區環境好、同樣住宅條件租金較低優勢，轉往內陸租住。

據華裔業內人士透露，有內陸華人房客獨立屋出租資訊一公布，申請房客竟達800人，最終僅選擇一名房客。還有房東出租房屋時，由於申請房客較多，需要暸解房客經濟背景等一系列請況，於是收取房客申請費從40多元或近百元不等。

居住聖伯納汀諾市多年的馮女士是資深房東，在當地有約八名房客。她以出租獨立屋為主，疫情下發生各類房東與房客糾紛讓她很擔心，對挑選房客非常小心，深怕一旦遇到刁蠻房客惹上官司。不久前，她出租一棟獨立屋，由於位置好，且要的房租不算貴，出租獨立屋資訊一經發布，反響意外熱烈，竟有約800人前來申請租房。

馮女士說，她很有出租經驗，對挑選房客不敢絲毫馬虎。她在精挑細選下，最後在800個申請人中，選擇了一名合格房客。

馮女士認為，她挑選房客除了暸解有無犯罪背景，並查看信用積分、文化層次、職業，以及近五年租房紀錄，還有考量房客族裔。她說她在族裔方面沒有歧視，只是考慮到出租房屋所在社區，選擇的房客最好是與社區多數居民族裔相同，以便房客與鄰居處理良好關係，融入社區。她通常希望房客不是短時間租住，而是長時間居住，若房客能與同族裔社區居民相處融洽，必然就會喜歡長時間租住。

相對而言，有的華人房東就比較注意房客的族裔，希望房客是華人，還有的專門出租給華人留學生。華裔莫女士在克萊蒙市波莫那學院附近有一棟獨立屋，由於地點好，距離學院僅步行十幾分鐘，且購物很方便，環境優美安靜，受到很多留學生房客喜歡。一周前莫女士發布出租房資訊，很快就有近十人申請租住。其中一對帶有一個小孩的華人年輕夫婦來申請，她沒有同意。

莫女士希望出租給年輕單身學子，或留學生夫婦。她表示，她做房東也有十餘年了，認為華人房客比較靠譜，不會發生太多糾紛。她曾有一名白人房客，表面斯文，可退租時將屋子衛生搞得亂七八糟，還有一些損壞。當她要從白人房客押金扣除衛生及損失費時，對方竟然大吵大鬧，險些鬧上法庭。坦言在出租房子方面，「吃一塹，長一智」。

針對心中可能傾向於出租給某些族裔一事，有房東指出如果招租廣告是放在各族裔都看得到的社交媒體，那麼要很小心地剔除並非心中的第一人選承租客，以免惹上歧視官司。

由於申請房客較多，有的房東因需耗時耗力去暸解房客背景及經濟情況，就會向房客收取申請費。河濱市華人房東于女士表示，現在華人房東收取房客申請費情況經常發生，屬於正常現象。收費從從40多元或近百元不等。

房東 華人 留學生

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