勞工節長周末 加州人支付史上最貴汽油費

2021年7月12日，一位顧客在加州一家加油站加油。 （Getty Images）

今年勞工節長周末的公路旅行者，將會給錢包帶來額外壓力。根據南加州汽車 俱樂部（ Auto Club of Southern California）數據，這個長週末假期，加州人將為每加侖汽油支付有史以來最高的價格，普通汽油價 格現為4.39元，該價格自上週以來保持不變。而一年前，全州平均價格為每加侖3.24元。

根據汽車俱樂部的數據，全國平均價格為每加侖3.18元，高於一年前的每加侖2.23元。

汽車俱樂部發言人Jeffrey Spring 說，由於需求異常高，汽油價格整個夏天都在上漲。對於夏季旅遊季節，汽車俱樂部曾在5月預計，與前兩年相比，包括酒店住宿在內的夜間公路旅行將大幅增加。該預測是基於汽車俱樂部會員對於度假圖的需求增加高達1474%。

南加州人夏季的首選旅遊景點是錫安國家公園、布萊斯峽谷國家公園、拉斯維加斯、大峽谷國家公園、聖地牙哥和優勝美地國家公園。

儘管颶風Ida日前襲擊了墨西哥灣沿岸的燃料精煉廠和管道，但過去幾天汽油價格仍保持穩定。此後，風暴向北移動，颶風迫使Colonial Pipeline Co.運營的一家主要石油和天然氣運輸公司短暫關閉，但該公司表示，管道已於9月2日（周四）重新投入使用。該公司是5月份網絡攻擊的受害者，迫使其東海岸主要管道關閉，導致沿海地區天然氣短缺。

在加州，隨著夏季旅遊季節的結束，汽油價格通常會在8月下旬開始下降。但Spring表示，目前需求依然強勁，汽油價格沒有任何下跌。他說，隨著旅遊季節結束，南加州加油站將在10月下旬改用新的更便宜的混合汽油，價格最終將在未來幾周內下降。

Spring認為，為了彌補汽油價格上漲帶來的影響，加州度假者可能會減少在食品和紀念品上的花費，但不會推遲他們的長周末出行計劃。