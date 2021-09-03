台灣僑務委員長訪洛杉磯 太極門弟子遞信申冤

大洛杉磯太極門弟子向中華民國僑務委員長童振源(右）遞交陳情信，希望台灣政府儘速歸還被拍賣並收歸國有的太極門修行聖地。（洛杉磯太極門提供）

海峽兩岸攔轎申冤的故事比比皆是，但如今又延伸到海外。8月29日中華民國僑務委員會委員長童振源參訪洛杉磯 僑社，多名太極門弟子聚集到「台灣 會館」門前舉牌遞交陳情信，呼籲台灣政府儘速歸還被拍賣並收歸國有的太極門修行聖地；童委員長表示，會將大洛杉磯太極門弟子的心聲傳回台灣。

信中指出，太極門是一個大型氣功武術修行團體， 24年前國稅局 僅憑刑案起訴書就做出違法課稅處分，侯寬仁檢察官起訴太極門逃漏稅的唯一證據只有稅務員史越生的證詞。但近日有媒體披露史越生的爆料，太極門案件是由侯寬仁主導，案發時侯寬仁找他去作證只是做做樣子。

信中說，1996年的太極門案是無中生有案件，因為檢察官侯寬仁違法濫權起訴，衍生冤稅案件。2007年，台灣最高法院判決確定太極門無罪、無欠稅。2010年財政部及國稅局在公聽會上承諾二個月內解決太極門冤稅案件。但是，某些官員違法與背信，不顧法院的判決，仍持續開具鉅額的違法稅單，導致太極門長期遭到迫害。2020年8月21日太極門修行聖地被台灣政府拍賣並收歸國有。此舉嚴重剝奪太極門師徒的宗教信仰自由及選擇修行的權利，釀成信仰自由的迫害案。

陳情的弟子Alan Shih表示：「在民主自由的台灣，不解決延宕四分之一世紀的冤案是國恥！近期有上百家國際網路媒體平台包含美聯社、yahoo等，紛紛刊登太極門案的報導。台灣政府必須立即平反此案，究責違法官員，以免無良官員繼續殘害百姓，傷害台灣國際形象！」

太極門弟子Pamela Chen表示：「全美有上千位太極門弟子僑胞，被無中生有的假案凌遲了25年，寫了許多陳情信給台灣一府五院。全美各地的太極門弟子將持續提高國際聲量，敦促台灣政府盡速平反太極門案，歸還太極門的修行聖地，還給太極門應有的公道！」