慈濟向海地災民表達愛心（慈濟提供）

據慈濟美國 總會消息，位於加勒比海的海地共和國（Haiti），曾在2010年發生死傷慘重大地震 ，2021年8月間再次發生規模7.2強震，給當地造成嚴重災情。慈濟美國總會實施緊急救援，由志工組成賑災團在9月1日抵達海地，開始發放救災物資。

慈濟在海地持續耕耘十餘年，在8月14日地震後已有當地志工赴災區勘災，並快速擬定賑災與規劃未來中長期援助項目。慈濟賑災團抵達海地後，陪伴與協助當地志工，共同執行賑災項目，要給災民帶來生活希望。

2021年7月初，海地發生總統遇刺身亡政局動盪。8月間發生強震，儘管震中在距離首都太子港約116公里西部Nippes地區，住宅不太密集。但對臨近震中的西部兩大城市，即南部省的萊凱市和大灣省的傑洛米市，造成居民嚴重傷亡。

慈濟美國總會緊急為災民籌措最需要的物資，包括在地採購糧食，還在美國籌組超過6500件家庭醫療包。在四級颶風衝擊墨西哥灣之際，克服困難用陸路貨運方式，將醫療包送往邁阿密港口，安排海運送往海地。台灣 慈濟基金會空運賑災用香積飯、福慧床等物資，已在8月30日送達太子港。美國慈濟規劃在9月的第一周，開始災後第一場發放，預計救助5000戶家庭，擬在10月底前發放3萬戶家庭所需物資。

過去十餘年來慈濟持續關懷著貧困海地人民，海地再度遭遇強震侵襲，牽動了全球慈濟人的心。在慈濟創辦人證嚴法師指導下，啟動勘災賑災行動。2010年海地遭遇世紀大震，慈濟實施緊急救援，並在太子港援建四所學校，設立慈濟海地志業園區，作為慈濟落地生根的發展基地。近年，透過與當地慈濟組織海地慈幼會轄屬學校合作，深入海地太子港兩大貧民窟太陽城、拉薩琳，以一年最少兩次發放大米、食物與民生用品，幫助貧困家庭維持生活穩定。

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