後疫情 長者出遊新趨勢...享受慢節奏和單身遊

長者向來是旅行團的主力軍，在後疫情時代，不少長者礙於無法出國旅遊和坐遊輪等限制，選擇跟團參加美國本土出遊。（記者張宏／攝影）

年長者向來是旅行團的主力軍，但在後疫情 時代，不少長者礙於出國旅遊和坐遊輪等限制，選擇跟團參加美國 本土遊。單身出遊的長者增加了，他們以「慢節奏旅行」享受「我來了」的體驗。但是年長者單身出遊，礙於體力更要注意安全。

南加華人 林女士近日報名參加本土旅行，她說，因為疫情憋在家裡太久，她選擇跟團出遊。但是第一次單獨出遊，有些緊張和忐忑，幸好團裡也有單身女性，可以一起結伴拍照和吃飯，好像回到年輕時候和女性朋友一起玩的感覺。晚上各自回房休息，互不打擾，她覺得這樣的出遊方式很自在。

導遊Rebecca表示，最近單身出遊比例明顯增加，有一個團40多人中有八九個都是單身出遊。原因很多，有人喜歡單身出遊，有人因時間無法和朋友家人湊一起，也有人是出於疫情安全考量。

不過她建議單身出遊的人，尤其年長者要特別注意出遊安全。之前有一個60多歲的華人長者在國家公園棧道走路時，因地面比較滑而摔倒，碰到頭部。團裡沒有他的家人朋友，幾經輾轉聯繫到她的女兒，結果被對方一陣搶白，責問為什麼要打給她？

Rebecca說，還有一名80多歲的長者出遊時，因為高原反應流鼻血，當天晚上被送到醫院，幸虧有一個鄰居也在團上，有個照應。最後該長者出院後，兩人租了一輛車自駕遊。美國報團對客人年齡沒有限制，但對於一些老人家出遊，建議最好有家人陪伴，或多買一份旅行意外保險，以防萬一。

疫情後，一些長者出遊更加追求簡單， 以往華人跟團都追求景點最大化，一天跑很多景點，但是疫情後一些長者開始節奏變慢。聖瑪利諾居民林先生，疫情前每年都會和太太出國旅遊三四次以上，可謂環遊世界。現在因為疫情不能出國，不敢坐遊輪，也無力自駕，就選擇跟團。不過現在跟團的心態不一樣了，完全量力而行。到了一些景點，如果腿腳不方便或者體力不支，也就坐在訪客中心喝喝咖啡，曬個太陽，只要有那種「我來過了」的感覺即可，不再像年輕時追求打卡和到此一遊，實現「慢節奏旅行」。

也有長者表示，如果以後華人旅行社能推出專門為長者設計的線路，會更覺得人性化和客制化。像一些洋人的旅行社，都是讓客人睡到自然醒，然後一天去一兩個景點，這種價格反而還更高。不然一個團各個年齡層都有，的確很難兼顧每個人需求。