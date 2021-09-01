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想瞭解台灣可參加海外青年線上營 報名9月2日截止

洛杉磯訊

由中華民國僑務委員會籌辦的海外青年研習活動，每年都吸引許多海外青年去台灣參與。今年受疫情影響，僑委會首度辦理線上營隊活動，將運用VR技術，讓參加者身歷其境，不僅藉此瞭解台灣文化、高等教育與技職教育環境，更能體驗台灣新科技發展現況，達到吸引優秀人才赴台升學的目標。

「2021年僑務委員會海外青年線上營隊」第三梯次開放報名至9月2日止。凡年滿16足歲至未滿 25 歲具僑居國護照或僑居身分加簽，目前住在海外的青少年均可報名參加。

第三梯次開課時間為9月18日至10月17日共五周（周六-周日班）共20小時。全程採取線上同步視訊授課，並運用 VR 技術帶領學員體驗台灣之美。旅遊達人將以「跳脫框架式」的角度，帶領大家上山下海，從地理環境、政治、科技、教育、文化等面向，深入淺出地「走訪」台灣。另也有民俗技術實作課程，免費提供寄送「香包」和「燈籠」的製作材料給參與者親手製作，盡情發揮創意。詳情可上查詢https://www.ocac.gov.tw/OCAC/Pages/VDetail.aspx?nodeid=5892&pid=26495020。

台灣 教育 VR

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