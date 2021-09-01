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LAX長周末旅客量是去年兩倍 建議提前去機場

記者張宏／洛杉磯報導
長周末的旅客人數預計將是去年的兩倍，機場提醒旅客在長周末要提前計劃出行時間。（記者張宏／攝影）
長周末的旅客人數預計將是去年的兩倍，機場提醒旅客在長周末要提前計劃出行時間。（記者張宏／攝影）

在9月3日星期五到9月7日星期二的勞工節周末期間，洛杉磯國際機場LAX）將會恢復到疫情前的人潮！

隨著勞工節長周末將來臨，意味著LAX 繁忙夏季旅遊季的非正式結束。今年長周末的旅客人數預計將是去年兩倍，機場提醒旅客在長周末要提前計劃出行時間。

長周未航空公司計劃從LAX起飛的航班為3289班次，這是去年的兩倍，且達到2019年同期的78%。 今年9月，航空公司計劃從LAX運營約1萬9600個航班，與2019年同期相比，約占當時航班數量的77%。

洛杉磯世界機場首席執行官Justin Erbacci表示，儘管還未回到疫情前的航班數字，但預計這個周末LAX的旅客數量是去年的兩倍，這意味著旅客應該提前計劃出行時間。機場準備歡迎客人使用安全和乾淨的設施，同時也要求旅客戴上口罩。

LAX 鼓勵旅客根據機場的停車、交通情況，和預定飛行時間提前計劃行程。機場在其網站上提供有關當前停車位可用情況的實時更新，及每30 分鐘會自動在Twitter帳戶@FlyLAXstats 上，提供有關機場周圍停車位和交通情況的更新。停車選項可在這裡找到。機場鼓勵乘客考慮其他地面交通，包括LAX FlyAway巴士服務、市政巴士、出租車、乘坐親朋的車子等。

機場耗資145億元的現代化改造項目，依然在進行中。旅客到達LAX時，應尋找並遵循所有建築工地附近的標誌，以確保安全並提高機動性。與去年同期相比，LAX在中央航廈區域內的建設也更加繁重，這意味著在某些區域周圍將進行額外的道路施工和繞行。乘客請在施工區周圍緩慢行駛。

機場建議國內航班起飛前至少兩小時到達機場，國際航班起飛前至少三小時到達航廈。

日前因為安全通道位置被搶淚灑機艙的華人林女士，長周末將去紐約探望外孫。這次她依然購買了飛機安全通道的位置，她表示，為了防止再發生類似情況，她會提前在網絡上辦理登機手續，且會早點到達機場，避免位置再次被別人搶走。

負責機場接送的于師傅表示，他最近接送都感受到機場的人潮在恢復，即使周末晚上八九點依然人潮不斷，客人出行要趁早。

洛杉磯國際機場 LAX 疫情

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