我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡高中槍案 一學生受傷 槍手在逃

一洲焦點／拜登總統撤軍演講3大矛盾、補強針打了嗎？

南加內陸查獲非法狗舍 養狗80隻

河濱訊
河濱縣執法人員近日查獲非法狗舍。（資料圖）
河濱縣執法人員近日查獲非法狗舍。（資料圖）

南加內陸河濱縣（Riverside County）動物服務局近日宣布，縣屬地溫切斯特（Winchester）一處物業被改造成非法狗舍，查獲非法養狗近80隻，這些狗將在近期被領養。

動物服務局局長Julie Bank表示，非法狗舍缺乏必要的生活設施，養狗環境惡劣。狗被救出後，準備開始新生活並接受必要培訓。據稱，遭查獲的狗主要是混血鬥牛犬。

該局發言人John Welsh表示，行動在11日，參加這次查獲行動的包括動物控制官員、城市法規執法人員，以及縣警局警員。違法行為包括養狗居民非法佔有物業，並設立非法狗舍。這些狗被關進籠子，每四至五隻狗在一個狹小空間，而且沒有提供狗飲水輸送管路，水是靠卡車運進來。發言人說，非法狗舍在室外，需要忍受三位數高溫，無必要基本設施，而且製造很多垃圾。

有大約六至七人負責照顧這些狗，他們生活在簡易露營車內。這些人並非物業所有者，物業主人住在橙縣，並未允許改造非法狗舍，也未允許有人進入。

發言人說，在收繳的狗中，有50隻被植入芯片，一些帶有其它動物保護組織的識別芯片，但這些組織拒絕將狗收回。有兩隻狗因攻擊性強被安樂死，另三隻因為嚴重的健康原因，也被安樂死。許多狗身上都有寄生蟲，由於衛生惡劣，導致犬舍蒼蠅大量滋生。

遭查獲的一部分狗被送至聖哈辛多動物庇護所。由於缺乏資金，該庇護所仍未向公眾開放，但為這次行動做緊急使用。還有一部分狗送至科齊拉谷動物庇護所，將被領養。

庇護 南加 高溫

上一則

孔雀氾濫成災 洛縣立法餵孔雀成犯行 最高六個月監禁

下一則

LAX長周末旅客量是去年兩倍 建議提前去機場

延伸閱讀

兩個因素 貨櫃運價又喊漲

兩個因素 貨櫃運價又喊漲
南加內陸護士染疫死亡 沒來得及看生下的第五娃

南加內陸護士染疫死亡 沒來得及看生下的第五娃

南加內陸野火燒逾1400英畝 連日多起警疑縱火

南加內陸野火燒逾1400英畝 連日多起警疑縱火
南加內陸野火燒逾1400英畝 連日多起疑緃火引起

南加內陸野火燒逾1400英畝 連日多起疑緃火引起
南加內陸學校 開學後確診暴增

南加內陸學校 開學後確診暴增
內陸多處野火 延燒700英畝 百人撤離

內陸多處野火 延燒700英畝 百人撤離

熱門新聞

南加兩姐妹感染新冠七個月後，仍被拒絕登機回國。（LL女士提供）

華女染疫康復七個月返中仍被拒 原因竟是這......

2021-08-28 03:20
完全接種疫苗者的突破性感染病例正在增加。（美聯社）

華人已打兩針疫苗 但與未接種友人吃飯染疫 症狀不輕

2021-08-30 18:38
盧張天美在採訪中開玩笑說，因為自己生下來時醜，所以叫天美。（記者陳開／攝影）

世說新聞／九旬華婦3次患癌 奇跡康復秘訣是這些

2021-08-28 13:08
飛機內基本滿員。（記者張宏／攝影）

飛機爆滿無隔離 華女多花錢買座卻遭換 淚灑當場

2021-08-25 02:15
近日很多在美國的微信用戶收到微信政策更新提醒，雖然很多人未留意款項細則，但是裡面一些款項顯然是限制美國用戶的法律權利。（微信截圖）

為何美國微信用戶收到更新政策？ 為了限制提告？

2021-08-29 16:05
飛機內基本滿員。（記者張宏／攝影）

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

2021-08-24 21:21

超人氣

更多 >
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片
神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車
拜登與甘尼「最後通話」曝光 危機當頭竟渾然不知？

拜登與甘尼「最後通話」曝光 危機當頭竟渾然不知？