南加內陸查獲非法狗舍 養狗80隻

河濱縣執法人員近日查獲非法狗舍。（資料圖）

南加 內陸河濱縣（Riverside County）動物服務局近日宣布，縣屬地溫切斯特（Winchester）一處物業被改造成非法狗舍，查獲非法養狗近80隻，這些狗將在近期被領養。

動物服務局局長Julie Bank表示，非法狗舍缺乏必要的生活設施，養狗環境惡劣。狗被救出後，準備開始新生活並接受必要培訓。據稱，遭查獲的狗主要是混血鬥牛犬。

該局發言人John Welsh表示，行動在11日，參加這次查獲行動的包括動物控制官員、城市法規執法人員，以及縣警局警員。違法行為包括養狗居民非法佔有物業，並設立非法狗舍。這些狗被關進籠子，每四至五隻狗在一個狹小空間，而且沒有提供狗飲水輸送管路，水是靠卡車運進來。發言人說，非法狗舍在室外，需要忍受三位數高溫 ，無必要基本設施，而且製造很多垃圾。

有大約六至七人負責照顧這些狗，他們生活在簡易露營車內。這些人並非物業所有者，物業主人住在橙縣，並未允許改造非法狗舍，也未允許有人進入。

發言人說，在收繳的狗中，有50隻被植入芯片，一些帶有其它動物保護組織的識別芯片，但這些組織拒絕將狗收回。有兩隻狗因攻擊性強被安樂死，另三隻因為嚴重的健康原因，也被安樂死。許多狗身上都有寄生蟲，由於衛生惡劣，導致犬舍蒼蠅大量滋生。

遭查獲的一部分狗被送至聖哈辛多動物庇護 所。由於缺乏資金，該庇護所仍未向公眾開放，但為這次行動做緊急使用。還有一部分狗送至科齊拉谷動物庇護所，將被領養。