聖伯納汀諾縣感染病例減少 但仍有超過26%在ICU

聖伯納汀諾縣居民接種疫苗數量連續三周增加。（檔案圖）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）目前至少接種一劑疫苗 的居民，有109萬5000餘人，從防疫效果看，近一周較比上一周病毒感染病例略少，死亡病例減少較多。但在ICU搶救重症感染患者比例逾26%。該縣居民接種疫苗數量連續三周增長。

目前，聖伯納汀諾縣至少接種一劑疫苗的居民有109萬5034人，完全接種疫苗的有94萬5505人。過去一周居民接種4萬895劑。近一周較比上一周接種疫苗數量多了5%，新冠病毒感染病例減少約2%。死亡數減少40%。現在醫院感染病毒入院患者552例，約168例屬於重症患者。

從該縣疫情 情況看，自疫情發生以來，總計有感染病例32萬8780例，過去一周發生5733例，死亡總計4914例。

據縣公衛局表示，在醫院的感染病患數量有穩定趨勢，但在過去一周，重症加護病房患者卻增加了逾26%。

聖伯納汀諾縣疫苗接種數量連續三周增長，不久該縣接種疫苗數將超過200萬劑。另一個積極信號是，上周末該縣新冠病毒感染率，即每個檢測 呈陽性病例感染其他人數，自6月中旬以來首次低於一，也就是意味著新病例數量正在減少。

在7月初，該縣病毒感染率至1.41，是自2020年4月以來的最高值，有跡象顯示病毒擴散速度較比上一年冬季加快，那時該值是1.3。衛生專家表示，當地疫苗接種數量增加遏制病毒感染病例增加，但部分未接種疫苗者一旦感染病毒後，導致重症增加。