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洛縣府告教會防疫不利反被告 政府現反須付80萬和解

洛杉磯訊
洛縣已花費超過95萬元聘請律師，及其他用於和Grace Community Church社區教會打官司的費用。（教會臉書）
洛縣已花費超過95萬元聘請律師，及其他用於和Grace Community Church社區教會打官司的費用。（教會臉書）

洛杉磯縣太陽谷（Sun Valley）一家教會，在疫情期間一再藐視健康防疫措施，儘管縣衛生局官員多次聯繫該教會，隨後並向法院提交要求教會遵守防疫令的事項，但是教會竟然反告州和縣政府，聲稱疫情防疫規則構成對憲法規定宗教自由的侵犯。目前雙方已以80萬元和解，洛縣縣政委員會31日投票通過，支付教會40萬元的和解費。

根據洛縣政委員會的法律摘要，洛縣已花費超過95萬元聘請律師，及其他用於和 Grace Community Church社區教會打官司的費用。

這家教會在John MacArthur牧師的帶領下，無視縣衛生命令，在過去一年裡一次又一次挑戰官方防疫政策。最明顯的是，儘管洛縣政府禁止集會，但該教會繼續在室內舉行集會，且拒絕強制執行戴口罩令，對去教堂的人也沒有社交距離要求。

縣衛生局官員多次聯繫該教會，隨後採取向法院提交要求教會遵守防疫令的事項，禁止室內集會等。去年9月，洛杉磯高等法院法官 Mitchell L. Beckloff發布縣尋求的初步禁制令，但教會基本上無視該禁令，繼續室內集會和違反其他衛生防疫規定，且反而提告州和縣政府，聲稱疫情防疫規則構成對憲法規定宗教自由的侵犯。

代表教會的律師之後提出動議要求禁令解除，以及駁回蔑視請求，理由是兩個最高法院的判決，一個與天主教教區和一群猶太人的猶太教堂有關，他們成功地挑戰了紐約政府對教堂做禮拜的限制。高等法院後來取消了室內禮拜禁令，只是要求需要有客容量的限制，以及禁止唱歌。

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