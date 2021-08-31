華人愛犬「狼口餘生」千鈞一髮 視頻全都錄

小狗落入狼口猙扎。（視頻截圖）

一隻體型碩大的郊狼（coyote）近日入侵亞凱迪亞 （Arcadia）市一戶華人 庭院，叼走家犬吉娃娃（Chihuahua）外逃，主人聽到慘叫聲追出，大聲吼叫震懾入侵者，救下小狗，有驚無險。

視頻來源:李先生╱記者丁曙後製

洛杉磯近期時聞郊狼攻擊人畜事件。據CBS電視報導，6月底在Woodland Hills社區， 12隻郊狼攻擊一名婦女和她的狗。上周末又有郊狼入侵亞凱迪亞市一戶華人庭院，捕獵一隻吉娃娃狗，院內兩個監控攝像器從不同角度，全程實拍了狩獵和救狗的場面，鏡頭由遠及近，情節跌宕起伏。

視頻顯示，8月28日上午8時在一個帶有泳池的庭院內，一隻小狗逃向屋子，身後一隻郊狼快速緊追，一口咬住小狗轉身向院外方向逃跑。從另一個近距離攝影機拍下的畫面，一隻小狗驚恐地蹲在泳池旁，一隻體型比牠大兩倍的郊狼接近獵物，突然躥起一口咬住小狗，轉身就向外逃。稍後主人出屋，見狀大聲吼叫，一路追趕。郊狼受驚鬆口，小狗立即逃逸，飛跑回屋，化險為夷。

據屋主的朋友李先生介紹，這戶庭院在城市北部，接近排水溝，位於聖蓋博（San Gabriel Mountains）山脈的腳下，相對有較多機會受到山區野獸的光顧。但郊狼屬於夜行性動物，通常是在夜間出來捕食，但這次侵入住宅時間是上午8時許，主人也感意外。

朋友家的這隻吉娃娃狗養了十來年，平時早上放出去遛達，屋外的攝像傳到屋內需要兩秒鐘時間。這天早上聽到了屋外的小狗慘叫聲，立即追出來救狗。

據加州 漁獵管理局介紹，郊狼原產於加州，適應性極強，捕食兔子、老鼠、鳥類等小動物，以及小鹿和綿羊。近年來郊狼經常來到社區，捕食猫狗等家養寵物，搶食寵物食品和翻尋垃圾筒食物。因此，寵物經常被郊狼襲擊、受傷或捕食。甚至，個別案例中有郊狼襲擊小孩，造成嚴重傷亡。

漁獵局警告人們，絕對不要餵食郊狼，當人們有意或無意餵養時，郊狼很快會失去對人類的自然恐懼，變得大膽甚至咄咄逼人。並且提示人們保護好寵物，將兔子和小狗放在室內，不要自由奔跑，避免成為郊狼的獵物，即使大型犬也應在天黑後帶入室內。