台僑務委員長童振源首訪海外 首站拜訪洛僑團

童振源（左三）參訪南加州台灣旅館業同業公會。（記者謝雨珊/攝影）

中華民國僑務委員會委員長童振源29日抵洛，30日展開一系列的拜會僑團行程，先後拜會代表老僑的中華會館，與華埠服務中心，以及代表新僑的洛杉磯台灣 會館、洛杉磯台美商會、南加州台灣旅館業同業公會。童振源在走訪僑團時，談僑委會未來的工作目標，並與僑領們交流意見，期盼僑胞與台灣同心，共同為中華民國努力。

童振源表示，新冠疫情讓大家陷入困難，不僅是台灣人民，海外僑胞也受困，因此僑委會釋出多個方案，盡量從各方面給予僑胞所需服務。今年因疫情持續，台灣在防疫上推出健康益友App，建置「全球僑胞遠距健康諮詢平臺」，提供線上台灣醫師健康諮詢服務，凡持僑胞卡即可下載該APP，至今年12月31日前免費使用，提供24小時隨時諮詢，完全免費。紓困4.0方案也提供僑胞最高貸款40萬美金，九成保障，手續費免費。

據了解，童振源在去年中上任後，非常注重推動新的模式服務海外僑胞，尤其非常注重數位、網路、智能上的加強。

童振源表示，僑委會不僅僅是在整合內部，也希望匯聚僑界能量，擴大僑委會服務，壯大中華民國。

童振源提到，僑胞發展跟台灣發展是結合在一起的，未來希望加強海外僑台商共同發展計畫，他認為台灣與僑胞互相合作，能衝撞出雙贏局面。他以台積電 為例說，台積電就是跟鳳凰城當地僑胞連結才形成。未來希望透過跟僑胞合作，以及和更多美國人才交流，讓更多人才有機會返台經商、投資、甚至找工作。

這是童振源上任委員長以來，首次前來海外參訪僑胞。洛杉磯為這次巡迴參訪的首站，他接下來將陸續參訪橙縣、舊金山、芝加哥、華府及紐約等八個城市，預計於9月15日返台。