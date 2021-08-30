南加內陸護士染疫死亡 沒來得及看生下的第五娃

Davy Macias一家。（GoFundMe）

南加 內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino）一名37歲的護士，對在懷孕期間打疫苗 很猶豫因此未打疫苗，近日她因感染新冠病毒去世，去世前才早產生下第五個孩子，但沒來得及看最後一眼。她的丈夫也因感染新冠病毒在醫院治療。

根據KTLA，Davy Macias是芳塔那（Fontana）凱撒醫院（Kaiser Permanente）的接生護士。她的親戚表示，疫情 期間她一直堅守療護崗位，直到懷孕的第七個月。

根據為Davy Macias家庭募款的GoFundMe網頁，Macias的丈夫Daniel在她確診後很快也確診新冠肺炎。兩人都在醫院的重症室（ICU）「插管」治療，兩人都感染了Delta病毒。

兩人在上月帶著孩子們前往沙灘和水上公園後回來確診的。Macias當時懷有34周的身孕，在8月18日左右，醫生決定對她肚中才34周的孩子進行催產。生產後她的身體狀況不見好轉，最終在26日去世。去世前她從未見過剛出生的第五個孩子。

她的哥哥Vong Serey表示，妹妹之前很健康，但他並不認為她已經打了疫苗，因為她對在懷孕期間打疫苗很猶豫。妹妹的先生則在住院前，曾呼籲過民眾去打疫苗，避免發生在他身上的情形發生在別人身上。

除了剛出生的嬰兒，這兩人還育有四子，分別七歲，五歲，三歲和二歲。