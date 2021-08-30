華人完全接種 但因和未接種者吃飯染疫 症狀不輕

完全接種疫苗者的突破性感染病例正在增加。（美聯社）

隨著具有高度傳染性的Delta變種病毒的傳播，南加 洛杉磯縣完全接種疫苗 者的突破性感染病例正在增加。家住南加的越華裔 Y先生就在接種了兩針疫苗後仍被感染，而且因有基礎疾病症狀較重，生病時醫師透過遠程診斷替他開了去年川普使用的同款藥，讓他前往住家附近的緊急護理診所（Urgent Care）施打，才見好轉。

據聯邦疾病防治中心（CDC）日前公布的一份最新研究發現，碰上具高傳染力的Delta變異株，疫苗效力由原先91%降至66%。另外，疫苗效力也會隨時間減弱。華裔群體大多積極施打疫苗，但完全接種過疫苗後，會令許多人誤認為百分百安全，而忽略其他防疫措施，從而感染。據公衛局建議，通常接種過疫苗的人，總體上能得到很好的保護，不會重症到住院。但是對於患有嚴重基礎疾病、或免疫系統受損的人來說，也常常出現較為嚴重的症狀。

有基礎疾病的Y先生說，他今年4月已經完全接種疫苗，和大部分完全接種疫苗的民眾一樣，他之後也認為打了疫苗後和人接觸沒有問題，而放鬆警惕。日前和一對友人夫婦吃飯，用餐時雖然沒有太近距離接觸，只是在家裡的室內空間，正常隔著桌子吃飯，但這對夫婦並沒有接種疫苗。

用餐三天後，這對夫婦當中的丈夫開始覺得不適，去檢查時發現已經感染病毒，於是趕緊通知Y先生。當時Y先生還沒有任何症狀，但是再過兩、三天後，他也開始感到不適；核酸檢驗後發現，他確實是感染新冠病毒了。

他形容，當時症狀包括流鼻涕、拉肚子、發燒、咳嗽以及鼻塞、聞不到氣味等。雖然症狀不算特別嚴重，但也不輕，而且一直持續好些天也不見好轉。Y先生只好求助醫師，而醫師要他不要進診所看診，而是透過Facetime視訊看診。Y先生將核酸報告發給了醫生，又在視訊上描述了症狀。

由於Y先生本身有糖尿病和高血壓的基礎疾病，因此醫師開了「雷傑納隆製藥公司」(Regeneron)的抗體藥。Y先生在症狀出現後的第十天，去住家附近的緊急護理診所打了該藥的針。當時因為他的醫師已致電這家緊急護理診所，因此他一到在未等候的情形下，馬上就被護理人員帶進裡面打針，兩天後症狀才大為緩解。

他表示，大部分的症狀持續了15天，而至今發病已有四周了，仍時有咳嗽。

Y先生以親身經歷提醒民眾，即使打過疫苗也不可掉以輕心，不要和沒有打針的人吃飯或近距離接觸。尤其是有基礎病的人群，因為即使接種過疫苗，感染後症狀也可能會比較嚴重。