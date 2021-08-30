洛縣抗議疫苗強制接種集會 反對者喊「白痴」

數百人聚集，抗議疫苗強制接種。（unsplash.com）

數百人8月29日（週日）聚集在洛杉磯縣聖塔蒙尼卡（Santa Monica）碼頭附近，抗議疫苗 強制接種，許多人舉著美國國旗，或舉著寫有「停止醫療暴政」的標語。

這場被稱為「全球自由集會」（worldwide rally for freedom）的示威活動，在聖塔蒙尼卡碼頭附近的一個公園舉行，一半是政治集會，一半是宗教集會。組織者帶領團體祈禱，參加者大多不戴口罩 ，支持罷免州長紐森的橫幅就掛在棕櫚樹之間。

自稱Craig的男子出現在反對接種疫苗的集會中，他舉著幾張海報，其中一張批評疫苗，另一張將墮胎等同於謀殺，「疫苗接種是種族隔離的標誌，是一種暴政。」

幾位自稱為洛縣 僱員的人表示，他們對洛縣要求10月1日前出示疫苗接種證明的決定感到憤怒。洛縣消防局隊長Hugo Valdivia說，他覺得他被疫苗接種要求背叛了。 Valdivia曾在工作期間感染過新冠病毒，認為抗體會保護他，「即使我沒有感染過病毒，政府也不應該告訴我該怎麼做。」

25歲的Sharon Kotas，在洛縣兒童和家庭服務部工作，她也來到集會中抗議疫苗接種要求，「這應該是我的身體，我的選擇。」Kotas說，她認為疫苗不能有效預防新冠病毒，並預計自己會因沒有接種疫苗被解僱。 Kotas在集會中舉著標語，上面寫著「洛縣工人反對醫療強制令」。

當集會參加者揮舞著川普的旗幟，和寫著「不要讓我們孩子戴口罩」的標語時，許多正在行駛的駕駛員鳴笛表示支持，而一些駕駛則表達了蔑視。一名駕駛開車經過時，對著集會人群大喊 「白痴」，另一名則將中指從汽車的天窗中伸出，也大喊 「白痴。」

市政府官員和執法部門對此次集會表示擔憂，因為洛杉磯市中心曾發生類似抗議活動的暴力事件，但截至29日下午，沒有任何暴力事件發生。示威前幾天，聖塔蒙尼卡警方表示，他們正在為可能爆發的暴力事件做準備。警官Erika Aklufi說，「我們在努力推動人們和平抗議。」

由於對潛在暴力事件的擔憂，聖塔蒙尼卡市議會24日通過緊急法令，禁止攜帶塑料管、噴霧劑、玻璃瓶、長度超過20寸的鏈條、金屬容器、防毒面具、磚塊等物品。近年來，其中一些物品在類似集會上被用作武器。

29日集會當天，市中心的交通燈上貼有列出違禁物品的標誌。