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橙縣僑界百人健行 推動台灣參與聯合國

橙縣訊
南加橙縣僑界推動台灣參與聯合國百人健行大合照。（橙僑提供）
南加橙縣僑界推動台灣參與聯合國百人健行大合照。（橙僑提供）

柑縣台灣同鄉會聯合台灣人公共事務會柑縣分會、台美公民協會柑縣分會、柑縣台灣醫師及牙醫師公會、柑縣台美商會、台美菁英協會橙縣分會，8月28日共同舉辦「南加橙縣僑界推動台灣參與聯合國百人健行」。當天早上8時過後即有超過150位熱情的鄉親，陸續湧入集合地點，Hicks Canyon 健行步道管理處人員還特別前來紓導壅塞的交通狀況。

這次健行活動由柑縣台灣同鄉會會長，暨僑務促進委員黃而明籌劃，同鄉會準備 240份餐點及礦泉水，為挺台灣參與聯合國健行活動的鄉親補充體力。黃而明表示，Hicks Canyon 是兼具步道及單車道的健行路線，步道沿途均為柏油路面，為殘障或乘坐輪椅人士提供無障礙健身環境。當天也有乘坐輪椅的台灣鄉親全程參與健行，表達支持台灣參與聯合國的行動與心聲。

當天橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬夫婦應邀參加健行，由黃而明、台灣人公共事務會柑縣分會會長暨僑務顧問黃河芬、柑縣醫師牙醫師公會創會會長楊熾勳、柑縣台美商會會長楊博盛、拉古納伍茲（Laguna Woods） 台灣同鄉會理事暨僑務促進委員潘美弘、台美菁英協會橙縣分會秘書長黃敬怡共同領隊。健行隊伍早上9時準時出發，浩浩蕩蕩綿延 100 多公尺，台美菁英協會橙縣分會年輕成員行進間高舉中華民國與美國國旗，沿途其他戶外運動的民眾則不斷對健行隊伍豎起大拇指，也有台灣來的僑民中途加入健行隊伍。

健行隊伍於上午10時30分返回集合地點，橙縣華人獅子會理事吳賢榮為慰勞相挺台灣參與聯合國的鄉親們，特地準備一桌香甜的台灣蓮霧，讓大家非常驚喜，在大快朵頤的氣氛中，留下這次健行最有「台灣味」的回憶。

台灣 橙縣 聯合國

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